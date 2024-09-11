https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-ve-7-kente-sari-kodlu-uyari-yapildi-cok-kuvvetli-1087887188.html

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı ve 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı: 'Çok kuvvetli geliyor'

Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı ve 7 kente sarı kodlu uyarı yapıldı: 'Çok kuvvetli geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarılarda bulundu. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T06:25+0300

2024-09-11T06:25+0300

2024-09-11T06:25+0300

türkiye

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Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı il il uyardı. İstanbul dahil birçok ilde şiddetli sağanak yağmur var. Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: ülkenin batı kesimleri ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.'Sıcaklık 5 derece düşecek'CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Avrupa’da yağışlı ve serin hava etkili oluyor Yunanistan’da da serin hava ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Yağışlı hava kütlesi Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerini etkilemeye başlayacak. Lodos sıcaklık düşüşünü engelleyecek. Muş, Ağrı, gece yarısından itibaren Batı Marmara Kıyı Ege Batı Akdeniz bölgesinde Çanakkale Edirne Edremit körfezi Dikili İzmir Muğla Marmaris Fethiye Antalya’nın Batı ilçeleri... Tekirdağ, İstanbul’un Avrupa yakasında şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir” dedi.Şen ayrıca "Sıcaklıklar İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Ege'de yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak." dedi.EDİRNE 20°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C, 29°CParçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 21°C, 32°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin kısa süreli yerel, gece saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli, İzmir çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Çarşamba bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Çarşamba bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ADANA 23°C, 34°CParçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 25°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, Çarşamba iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 23°C, 31°CParçalı bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile Konya ve Ankara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısının çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 20°C, 34°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba zamanla batısı çok bulutluSİNOP 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 28°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 21°C, 37°CParçalı ve az bulutluARTVİN 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 23°C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 30°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 11°C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluSİİRT 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık

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