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Marie Antoinette'in ölümüne neden olduğu iddia edilen 300 karatlık elmas kolye rekor fiyata satışa çıkarılıyor
Marie Antoinette'in ölümüne neden olduğu iddia edilen 300 karatlık elmas kolye rekor fiyata satışa çıkarılıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz Kraliyet ailesiyle bağlantılı olan 18. yüzyıldan kalma 300 karatlık elmas kolyenin müzayedede satışa çıkarılacağı duyuruldu. Elmas kolyenin aynı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:42+0300
2024-09-25T13:42+0300
yaşam
avrupa
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taç giyme
sergi
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marie antoinette
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Marie Antoinette ile bağlantılı olan 18. yüzyıldan kalma 300 karatlık elmas kolyenin satışa çıkarılacağı duyuruldu. Tam olarak kimin yaptığı ve nereden geldiği bilinmeyen 300 karatlık elmas kolyenin büyük ihtimalle 1770'lerde yaratıldığına inanılıyor. Müzayede evi tarafından ilk kez görücüye çıkacak olan kolyenin, 1.8 milyon dolar ila 2.8 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.Müzayedeye çıkan 'en nadir ve tarihi açıdan önemli elmas kolyelerden biri' olarak kabul edilen kolyenin, iki asırdan uzun bir süre önce yaratıldığı zamandan bu yana 'mucizevi bir şekilde bozulmadan' kaldığı söyleniyor.Sotheby’s tarafından müzayedeye çıkarılacak olan kolyenin yalnızca kraliyet ailesi tarafından büyük olasılıkla Fransız veya İngiliz sarayında yüksek rütbeli bir aristokrat için yaratılmış olabileceği düşünülüyor.20. yüzyılın başlarında İngiliz Kraliyet ailesiyle yakın bağları olan bir aristokrat ailesi olan Anglesey Markizlerine ait olduğu bildirilen elmas kolyenin, en az iki İngiliz taç giyme töreninde takıldığı biliniyor.Sekizinci Rutland Dükü Henry Manners'ın en büyük kızı ve altıncı Anglesey Markisi'nin eşi olan Marjorie Paget tarafından 1937'de Kral VI. George'un taç giyme töreninde ünlü Anglesey tacıyla birlikte bu kolye takılmıştı.Aynı mücevher seti, 1953'te Marjorie Paget'in gelini olan Shirley Paget tarafından Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninde giyildi.1960'larda mücevher setinden ayrılan elmas kolye, 1976'da özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınmadan önce New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki İki Yüzüncü Yıl Sergisi'nde sergilendi.Kolyede bulunan elmasların her biri 1 ila 1.5 karat ağırlığında ve büyük olasılıkla Hindistan'daki Golconda madeninden çıkarılmış olduğu düşünülüyor. Golconda elmasları, M.Ö. 4. yüzyılda dünyada keşfedilen ilk elmaslar olarak bilinirken şimdiye kadar çıkarılan 'en saf ve en göz alıcı' elmaslar olarak kabul edildiği söyleniyor.Müzayede evi, parçadaki elmasların bir kısmının, Fransız Devrimi'nin yükselişine ve sonunda Marie Antoinette'in 1793'te idamına yol açan 'Gerdanlık Olayı' skandalının merkezindeki ünlü kolyeden gelmiş olabileceğini söylüyor.24-25 Eylül tarihlerinde, Londra'daki Sotheby's New Bond Street'te halka açık bir sergide sergilendikten sonra elmas kolyenin, Ekim ayında satışa çıkarılacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-buyuk-elmaslarindan-biri-botsvanada-cikarildi-499-gram-agirliginda-1087149600.html
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avrupa, ingiltere, londra, kraliyet, taç giyme, sergi, elmas, kolye, marie antoinette, kraliçe 2. elizabeth
avrupa, ingiltere, londra, kraliyet, taç giyme, sergi, elmas, kolye, marie antoinette, kraliçe 2. elizabeth

Marie Antoinette'in ölümüne neden olduğu iddia edilen 300 karatlık elmas kolye rekor fiyata satışa çıkarılıyor

13:42 25.09.2024
© Fotoğraf / SothebySotheby''s 18th- Century Diamond Necklace
Sotheby''s 18th- Century Diamond Necklace - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Fotoğraf / Sotheby
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İngiliz Kraliyet ailesiyle bağlantılı olan 18. yüzyıldan kalma 300 karatlık elmas kolyenin müzayedede satışa çıkarılacağı duyuruldu. Elmas kolyenin aynı zamanda Marie Antoinette ile bağının olduğu iddia ediliyor.
Marie Antoinette ile bağlantılı olan 18. yüzyıldan kalma 300 karatlık elmas kolyenin satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Tam olarak kimin yaptığı ve nereden geldiği bilinmeyen 300 karatlık elmas kolyenin büyük ihtimalle 1770'lerde yaratıldığına inanılıyor. Müzayede evi tarafından ilk kez görücüye çıkacak olan kolyenin, 1.8 milyon dolar ila 2.8 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Müzayedeye çıkan 'en nadir ve tarihi açıdan önemli elmas kolyelerden biri' olarak kabul edilen kolyenin, iki asırdan uzun bir süre önce yaratıldığı zamandan bu yana 'mucizevi bir şekilde bozulmadan' kaldığı söyleniyor.
Sotheby’s tarafından müzayedeye çıkarılacak olan kolyenin yalnızca kraliyet ailesi tarafından büyük olasılıkla Fransız veya İngiliz sarayında yüksek rütbeli bir aristokrat için yaratılmış olabileceği düşünülüyor.
20. yüzyılın başlarında İngiliz Kraliyet ailesiyle yakın bağları olan bir aristokrat ailesi olan Anglesey Markizlerine ait olduğu bildirilen elmas kolyenin, en az iki İngiliz taç giyme töreninde takıldığı biliniyor.
© Fotoğraf / SothebySotheby''s 18th- Century Diamond Necklace
Sotheby''s 18th- Century Diamond Necklace - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
Sotheby''s 18th- Century Diamond Necklace
© Fotoğraf / Sotheby
Sekizinci Rutland Dükü Henry Manners'ın en büyük kızı ve altıncı Anglesey Markisi'nin eşi olan Marjorie Paget tarafından 1937'de Kral VI. George'un taç giyme töreninde ünlü Anglesey tacıyla birlikte bu kolye takılmıştı.
Aynı mücevher seti, 1953'te Marjorie Paget'in gelini olan Shirley Paget tarafından Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme töreninde giyildi.
1960'larda mücevher setinden ayrılan elmas kolye, 1976'da özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınmadan önce New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki İki Yüzüncü Yıl Sergisi'nde sergilendi.
Kolyede bulunan elmasların her biri 1 ila 1.5 karat ağırlığında ve büyük olasılıkla Hindistan'daki Golconda madeninden çıkarılmış olduğu düşünülüyor. Golconda elmasları, M.Ö. 4. yüzyılda dünyada keşfedilen ilk elmaslar olarak bilinirken şimdiye kadar çıkarılan 'en saf ve en göz alıcı' elmaslar olarak kabul edildiği söyleniyor.
Müzayede evi, parçadaki elmasların bir kısmının, Fransız Devrimi'nin yükselişine ve sonunda Marie Antoinette'in 1793'te idamına yol açan 'Gerdanlık Olayı' skandalının merkezindeki ünlü kolyeden gelmiş olabileceğini söylüyor.
24-25 Eylül tarihlerinde, Londra'daki Sotheby's New Bond Street'te halka açık bir sergide sergilendikten sonra elmas kolyenin, Ekim ayında satışa çıkarılacağı duyuruldu.
İngiltere'de ismi açıklanmayan yaşlı bir kadın evinde temizlik yaparken 2.7 milyon dolar değerinde bir elmas yüzük buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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