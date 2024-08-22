https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-buyuk-elmaslarindan-biri-botsvanada-cikarildi-499-gram-agirliginda-1087149600.html

Dünyanın en büyük elmaslarından biri Botsvana'da çıkarıldı: '499 gram ağırlığında'

Dünyanın en büyük elmaslarından biri Botsvana'da çıkarıldı: '499 gram ağırlığında'

Sputnik Türkiye

Güney Afrika'da bulunan ve en büyük elmas üreticilerinden sayılan Botsvana'da bir madenden 499 gram ağırlığında dev değerli taş çıkarıldı. 2 bin 492 karatlık... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T17:39+0300

2024-08-22T17:39+0300

2024-08-22T17:39+0300

yaşam

elmas

değerli taş

botsvana

güney afrika

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Botsvana'daki Karove Madeni'nden çıkarılan değerli taş, bu zamana kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olarak tarihe geçti. 2 bin 492 karatlık dev elmasın tek parça halinde çıkarıldığı bildirildi.Yaklaşık 499 gram ağırlığında olan dev taşın, Botsvana Hükümeti tarafından sergileneceği açıklandı.Karove Madeni'nden hasarsız ve tek parça halinde çıkarılması için X-ışını teknolojisinden yararlanıldı ve çıkarılan ham elmas 'yüksek kalitede' olduğu bildirildi.Botswana, dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri olarak biliniyor ve ülkenin ana gelir kaynağını elmaslar oluşturuyor. Bundan önce Karove Madeni'nden bin karat üzerinde dört farklı elmas çıkarılmıştı.Dünyanın en ağır taşı, 1905 yılında Güney Afrika'da çıkarılmıştıSon yüzyılın en büyük elması yine Güney Afrika'da çıkarılmıştı ve 'Cullinan elması' olarak da bilinir. 1905'te bulunan ve 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) ağılığıyla bu zamana kadar keşfedilen en büyük kaba taş olmasıyla biliniyor.Birleşik Krallık Kralı Edward VII'ye doğum günü hediyesi olarak sunulan elmas, o zamandan beri bir mücevher olarak kullanılmıştır.

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elmas, değerli taş, botsvana, güney afrika