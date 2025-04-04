SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?

“Konkordato iflasla çok karıştırılıyor. Örneğin bir şirket kendini toparlamak için konkordato ilan ediliyor ancak çalışan şirketin battığını zannediyor. Mali durum kötüye gitmiş ancak ticari anlamda iyi niyet gösteren işletmeler hem faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyorlar hem de şirketi koruyabiliyorlar. Bu bir borç yapılandırma sistemi aslında. Konkordato ilan edildi diye bir şirket kira ödemeyecek, maaş ödemeyecek, işçileri işten çıkacak anlamına gelmiyor. Haciz olmaması ve mallara el konulmaması gibi sebeplerden dolayı devletin ve hukukun tanıdığı bir avantaj.”