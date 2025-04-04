https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/1095141597.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, konkordato ilanının ne olduğunu anlattı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T15:08+0300
2025-04-04T15:08+0300
2025-04-04T17:41+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
Konkordato Takip sitesinin güncel verilerine göre Mart 2025’te toplam 414 şirket konkordato başvurusunda bulundu. İnceleme sonuçlarına göre bunların 18’i için iflas, 189’u için geçiçi mühlet, 122’si için kesin mühlet kararı verildi. Peki konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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sgk uzmanı melis elmen, melis elmen, çalışma hayatım, konkordato, konkordato ilanı
sgk uzmanı melis elmen, melis elmen, çalışma hayatım, konkordato, konkordato ilanı
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
15:08 04.04.2025 (güncellendi: 17:41 04.04.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, konkordato ilanının ne olduğunu anlattı.
Konkordato Takip sitesinin güncel verilerine göre Mart 2025’te toplam 414 şirket konkordato başvurusunda bulundu. İnceleme sonuçlarına göre bunların 18’i için iflas, 189’u için geçiçi mühlet, 122’si için kesin mühlet kararı verildi. Peki konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“Konkordato iflasla çok karıştırılıyor. Örneğin bir şirket kendini toparlamak için konkordato ilan ediliyor ancak çalışan şirketin battığını zannediyor. Mali durum kötüye gitmiş ancak ticari anlamda iyi niyet gösteren işletmeler hem faaliyetlerini sürdürme imkanı buluyorlar hem de şirketi koruyabiliyorlar. Bu bir borç yapılandırma sistemi aslında. Konkordato ilan edildi diye bir şirket kira ödemeyecek, maaş ödemeyecek, işçileri işten çıkacak anlamına gelmiyor. Haciz olmaması ve mallara el konulmaması gibi sebeplerden dolayı devletin ve hukukun tanıdığı bir avantaj.”