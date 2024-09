https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kuruluna-hitap-ediyor-1088393164.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti: 'BM kuruluş misyonunu ifa edemiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.BMGK binasında katılımcı ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dost ve kardeş Filistin'in temsilcisinin üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Filistinli tanımayan diğer devletleri de bu kritik dönemde tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini bir an evvel tanımaya davet ediyorum. Buradaki dostlarımın çoğunun ekranlarda seyrettiği krizleri biz an be an yaşıyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Sizlere gerilimin uzağında değil kalbinde yer alan ülkenin lideri olarak sesleniyorum'' dedi.'BM kuruluş misyonunu ifa edemiyor'Birleşmiş Milletler'in yetersiz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan''Şu an BM milyonlarca insanın hayatını kaybettiği II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kuruldu. Küresel istikrar, huzur ve adalete beklentiler yeniden yeşermişti. Ancak üzülerek görüyoruz ki son yıllarda BM kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor, giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor'' ifadesinde bulundu.Gazze'de 41 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail tarafından saldırılarda 41 bin hayatını kaybetti. Çocuk, kadın 41 can hayattan koparıldı. 10 binden fazla Gazzeli'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor. 100 bine yakın insan yaralandı, sakat kaldı'' dedi.'172 gazeteci öldürüldü'Gazze'de yaşanan ölümlere ve saldırıya uğrayan dini yapılara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:'Yüzlerce Gazzeli çocuk öldü ve halen ölüyor'Yüzlerce Gazzeli çocuğun ölümü ile BM sisteminin işlevini kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:'Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler'Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze, Ramallah ve Lübnan'da ölen bebekler olduğunu belirterek İsrail'e kayıtsız kalan ülkelere şunları söyledi:'Bu katliama açıkça ortak oluyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan etki sahibi ülkelerin katliama ortak olduğunu belirterek şunları söyledi:'Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakı ile durdurulmalıdır'Kış mevsimine kadar Gazze halkına yardımların ulaştırılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: ''İsrail'in tutumunun uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirilmesi zaruridir. Nasıl Hitler insanlığın ittifakı ile durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi insanlığın ittifakı ile durdurulmalıdır. Barış için birlik kararında mevcut olduğu gibi kuvvet kullanma tavsiyesinde bulunma yetkisinin bu süreçte mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, mahkum takası gerçekleştirilmeli, insani yardımlar engelsiz ve kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Kış mevsiminden önce zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına yardım eli uzatmamız şarttır" dedi.'Gazze'de 150 bin konut tamamen, 200 bin konut kısmen yıkıldı'Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle milyarlarca dolarlık zarar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'Hitler'in toplama kampından kaçan yahudilere de kucak açtık'Musevi toplumuna kucak açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tayyip Erdoğan olarak bu kürsüde hamasetin diliyle konuşmuyorum. Vicdandan, ecdadımın duruşundan aldığım cesaretle konuşuyorum. Tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olmuş bir milletiz. Bundan 500 yıl önce engizisyondan kaçan musevilere de Hitler'in toplama kampından kaçan yahudilere de kucak açtık. Ülke ve millet olarak İsrail halkına yönelik herhangi düşmanlığımız yoktur. Müslümanların inançlarından dolayı hedef alınmasına nasıl karşıysak antisemitizme aynı şekilde karşıyız. Sorunumuz İsrail hükümetinin katliam politikalarıyladır, zalimle ve zulümledir. Şunu herkes bilsin ki; hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da doğruları söylemekten korkmayız. Haklının yanında durmaya, doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz'' dedi.'Üniversiteli gençlere teşekkür ediyorum'Filistin halkıyla dayanışma sergileyen, her hafta sokakları doldurarak Gazze'deki katliama sesini yükselten tüm yürekli insanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:'Adil ve kalıcı barışın tesisinden hala uzaktayız'Rusya-Ukrayna savaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ukrayna'daki savaş üçüncü yılını bitirirken adil ve kalıcı barışın tesisinden hala uzaktayız. Silahlanma yarışı hızlandıkça diplomasinin alanı giderek daralıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara desteğimizi daha da artıracağız'' dedi.'Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecini destekliyoruz'BM Genel Kurulu'nda dış politika hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'Kıbrıs'ı tanımaya davet ediyorum'Kuzey Kıbrıs hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan BM tarafından yavru vatanın tanınmasını istedi. Kuzey Kıbrıs'ı tanımaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:'BRICS'le ilişkilerimizi geliştirme irademizi canlı tutuyoruz'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BRICS için konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:'2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen rezalet'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılında düzenlenen Paris Olimpiyatları'nın cinsiyetsizleştirme çalışması olduğunu belirterek şöyle seslendi:

