https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/portekizde-180-bin-motosikletci-kasklarini-bir-tapinakta-kutsadi-1088333739.html
Portekiz'de 180 bin motosikletçi, kasklarını bir tapınakta kutsadı
Portekiz'de 180 bin motosikletçi, kasklarını bir tapınakta kutsadı
Sputnik Türkiye
Portekiz'de bulunan bir tapınakta yaklaşık 180 bin motosikletçi, kasklarını kutsamak için toplandı. Yapılan törende aynı zamanda motosiklet kazalarından... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T13:59+0300
2024-09-23T13:59+0300
2024-09-23T13:59+0300
dünya
avrupa
portekiz
fatima tapınağı
kutsal üçlü kilisesi
motosiklet
motosikletçi
motosiklet kazası
kask
kaskların kutsanması
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On binlerce motosikletçi kasklarını kutsamak için Portekiz tapınağında toplandı. Portekiz'de bulunan Fatima tapınağında yapılan bu yılki 'kaskların kutsanması' etkinliği, şimdiye kadarki en büyük katılıma sahip.Pazar günü, Portekiz'in iç kesimlerinde bulunan Fatima Tapınağına yaklaşık 180 bin motosikletli kasklarını kutsamak için toplandı. 'Sevdiğimiz şeyler tarafından şekillendirilir ve yönlendiriliriz!' sloganıyla yapılan bu 'hac yolculuğunda', Kutsal Üçlü Bazilikası'nın yanında bulunan 'Our Lady of Fatima' heykelini taşıyan bir grup motosikletçinin geçit töreniyle başlayan törende, motosikletçilerin kasklarının kutsandığı bir ayin düzenlendi.Kaskların Kutsanması Derneği ve çok sayıda ulusal ve Uluslararası Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen hac yolculuğuna bölgedeki polis kuvvetlerinin de katıldığı ve desteklediği görülüyor.Motosiklet kazalarında ölenleri anmak için toplanılıyorMotosikletlilerin yolculuklarının kutsanması için toplanırken aynı zamanda çoktan ölmüş olanları, birçoğu kazalarda ve yaralı olanları, yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak için de etkinliğe katıldıklarını belirttiler.Ulusal verilere göre, 2023 yılında Portekiz'de 8 bin 936 motosiklet kazası meydana geldi ve 124 ölüm ve 766 ciddi yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi. Fatima tapınağına yapılan en önemli hac ziyareti her yıl 13 Mayıs'ta gerçekleşiyor ve Katolik inançlara göre İsa'nın annesi Meryem'in 1917'de üç çoban çocuğunun önünde göründüğü tarihi kutluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/toprak-razgatlioglu-antrenmanda-kaza-yapti-milli-motosikletci-hastaneye-kaldirildi-1087749912.html
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avrupa, portekiz, fatima tapınağı, kutsal üçlü kilisesi, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası, kask, kaskların kutsanması
avrupa, portekiz, fatima tapınağı, kutsal üçlü kilisesi, motosiklet, motosikletçi, motosiklet kazası, kask, kaskların kutsanması
Portekiz'de 180 bin motosikletçi, kasklarını bir tapınakta kutsadı
Portekiz'de bulunan bir tapınakta yaklaşık 180 bin motosikletçi, kasklarını kutsamak için toplandı. Yapılan törende aynı zamanda motosiklet kazalarından ölenler ve yaralananlar da anıldı.
On binlerce motosikletçi kasklarını kutsamak için Portekiz tapınağında toplandı. Portekiz'de bulunan Fatima tapınağında yapılan bu yılki 'kaskların kutsanması' etkinliği, şimdiye kadarki en büyük katılıma sahip.
Pazar günü, Portekiz'in iç kesimlerinde bulunan Fatima Tapınağına yaklaşık 180 bin motosikletli kasklarını kutsamak için toplandı.
'Sevdiğimiz şeyler tarafından şekillendirilir ve yönlendiriliriz!' sloganıyla yapılan bu 'hac yolculuğunda', Kutsal Üçlü Bazilikası'nın yanında bulunan 'Our Lady of Fatima' heykelini taşıyan bir grup motosikletçinin geçit töreniyle başlayan törende, motosikletçilerin kasklarının kutsandığı bir ayin düzenlendi.
Kaskların Kutsanması Derneği ve çok sayıda ulusal ve Uluslararası Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen hac yolculuğuna bölgedeki polis kuvvetlerinin de katıldığı ve desteklediği görülüyor.
Motosiklet kazalarında ölenleri anmak için toplanılıyor
Motosikletlilerin yolculuklarının kutsanması için toplanırken aynı zamanda çoktan ölmüş olanları, birçoğu kazalarda ve yaralı olanları, yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak için de etkinliğe katıldıklarını belirttiler.
Ulusal verilere göre, 2023 yılında Portekiz'de 8 bin 936 motosiklet kazası meydana geldi ve 124 ölüm ve 766 ciddi yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi. Fatima tapınağına yapılan en önemli hac ziyareti her yıl 13 Mayıs'ta gerçekleşiyor ve Katolik inançlara göre İsa'nın annesi Meryem'in 1917'de üç çoban çocuğunun önünde göründüğü tarihi kutluyor.