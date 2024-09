Portekiz'de 180 bin motosikletçi, kasklarını bir tapınakta kutsadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/portekizde-180-bin-motosikletci-kasklarini-bir-tapinakta-kutsadi-1088333739.html

Portekiz'de bulunan bir tapınakta yaklaşık 180 bin motosikletçi, kasklarını kutsamak için toplandı. Yapılan törende aynı zamanda motosiklet kazalarından...

On binlerce motosikletçi kasklarını kutsamak için Portekiz tapınağında toplandı. Portekiz'de bulunan Fatima tapınağında yapılan bu yılki 'kaskların kutsanması' etkinliği, şimdiye kadarki en büyük katılıma sahip.Pazar günü, Portekiz'in iç kesimlerinde bulunan Fatima Tapınağına yaklaşık 180 bin motosikletli kasklarını kutsamak için toplandı. 'Sevdiğimiz şeyler tarafından şekillendirilir ve yönlendiriliriz!' sloganıyla yapılan bu 'hac yolculuğunda', Kutsal Üçlü Bazilikası'nın yanında bulunan 'Our Lady of Fatima' heykelini taşıyan bir grup motosikletçinin geçit töreniyle başlayan törende, motosikletçilerin kasklarının kutsandığı bir ayin düzenlendi.Kaskların Kutsanması Derneği ve çok sayıda ulusal ve Uluslararası Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen hac yolculuğuna bölgedeki polis kuvvetlerinin de katıldığı ve desteklediği görülüyor.Motosiklet kazalarında ölenleri anmak için toplanılıyorMotosikletlilerin yolculuklarının kutsanması için toplanırken aynı zamanda çoktan ölmüş olanları, birçoğu kazalarda ve yaralı olanları, yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak için de etkinliğe katıldıklarını belirttiler.Ulusal verilere göre, 2023 yılında Portekiz'de 8 bin 936 motosiklet kazası meydana geldi ve 124 ölüm ve 766 ciddi yaralanmayla sonuçlandığı bildirildi. Fatima tapınağına yapılan en önemli hac ziyareti her yıl 13 Mayıs'ta gerçekleşiyor ve Katolik inançlara göre İsa'nın annesi Meryem'in 1917'de üç çoban çocuğunun önünde göründüğü tarihi kutluyor.

