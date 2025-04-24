https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tuzla-deri-organize-sanayi-bolgesinde-patlama-1095662066.html

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı

Sputnik Türkiye

Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-24T17:47+0300

2025-04-24T17:47+0300

2025-04-24T17:48+0300

türki̇ye

tuzla

deri organize sanayi bölgesi

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Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Biri ağır beş işçi yaralandı. Biri ağır beş işçi yaralıTuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

türki̇ye

tuzla

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tuzla, deri organize sanayi bölgesi, yangın, yangın söndürme