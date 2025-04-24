https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/tuzla-deri-organize-sanayi-bolgesinde-patlama-1095662066.html
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı
Sputnik Türkiye
Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldi. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T17:47+0300
2025-04-24T17:47+0300
2025-04-24T17:48+0300
türki̇ye
tuzla
deri organize sanayi bölgesi
yangın
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Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Biri ağır beş işçi yaralandı. Biri ağır beş işçi yaralıTuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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tuzla, deri organize sanayi bölgesi, yangın, yangın söndürme
tuzla, deri organize sanayi bölgesi, yangın, yangın söndürme
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama: Beş işçi yaralandı
17:47 24.04.2025 (güncellendi: 17:48 24.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama meydana geldi.
Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Biri ağır beş işçi yaralandı.
Biri ağır beş işçi yaralı
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada biri ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.