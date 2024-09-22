https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesindeki-7-saldirisi-puskurtuldu-1088304979.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki 7 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki 7 saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel askeri gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:11+0300
2024-09-22T16:11+0300
2024-09-22T16:11+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin sınır bölgesinde Ukrayna ordusunun 9 tugayını bozguna uğrattığını, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 7 saldırısını püskürttüğünü, çatışmalarda Kiev’in 20 kadar askerini kaybettiğini belirtti.Açıklamada ayrıca düşmanın iki istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik 3 girişiminin püskürtüldüğü, bu bölgelerde meydana gelen çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 40’a yakın asker kaybettiği, 5 Ukrayna askerinin ise teslim olduğu vurgulandı.Bakanlık, son 24 saat içinde sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 380’den fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini, 2’si tank olmak üzere 11 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Düşman o tarihten bu yana sadece Kursk istikametindeki çatışmalarda 16 binden fazla asker, 126 tank, 57 zırhlı piyade aracı, 95 zırhlı personel taşıyıcı, 795 zırhlı muharebe aracı, 492 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rusya-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinin-14-yerlesim-bolgesindeki-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088041244.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’ndeki 7 saldırısı püskürtüldü
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel askeri gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki 7 saldırısını püskürttüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin sınır bölgesinde Ukrayna ordusunun 9 tugayını bozguna uğrattığını, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 7 saldırısını püskürttüğünü, çatışmalarda Kiev’in 20 kadar askerini kaybettiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca düşmanın iki istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik 3 girişiminin püskürtüldüğü, bu bölgelerde meydana gelen çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 40’a yakın asker kaybettiği, 5 Ukrayna askerinin ise teslim olduğu vurgulandı.
Bakanlık, son 24 saat içinde sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 380’den fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini, 2’si tank olmak üzere 11 zırhlı aracın imha edildiğini aktardı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Düşman o tarihten bu yana sadece Kursk istikametindeki çatışmalarda 16 binden fazla asker, 126 tank, 57 zırhlı piyade aracı, 95 zırhlı personel taşıyıcı, 795 zırhlı muharebe aracı, 492 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.