https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rusya-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinin-14-yerlesim-bolgesindeki-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088041244.html

Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin 14 yerleşim bölgesindeki birlikleri bozguna uğratıldı

Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin 14 yerleşim bölgesindeki birlikleri bozguna uğratıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T14:42+0300

2024-09-15T14:42+0300

2024-09-15T14:51+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 9 tugayının Kursk Bölgesi’nin 6 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı, düşmanın iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı püskürtüldü.Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin akamete uğratıldığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca düşmanın 3 istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik 6 girişiminin püskürtüldüğü vurgulandı.Bakanlık, son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 300’den fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini, 3’ü tank olmak üzere 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Ukrayna ordusundan 7 askerin ise teslim olduğunu aktardı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Düşman o tarihten bu yana sadece Kursk istikametindeki çatışmalarda 13 bin 400’den fazla asker ve 113 tank kayıp verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-ordusu-kursk-bolgesini-dusmandan-temizlemeye-devam-ediyor-300den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1088019999.html

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