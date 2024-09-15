https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/rusya-ukrayna-ordusunun-kursk-bolgesinin-14-yerlesim-bolgesindeki-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088041244.html
Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin 14 yerleşim bölgesindeki birlikleri bozguna uğratıldı
Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin 14 yerleşim bölgesindeki birlikleri bozguna uğratıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T14:42+0300
2024-09-15T14:42+0300
2024-09-15T14:51+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
özel askeri harekat
kursk
kursk bölgesi
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924420_0:49:1024:625_1920x0_80_0_0_fdd5f234e4cf56132124dfe0074a6be6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 9 tugayının Kursk Bölgesi’nin 6 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı, düşmanın iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı püskürtüldü.Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin akamete uğratıldığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca düşmanın 3 istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik 6 girişiminin püskürtüldüğü vurgulandı.Bakanlık, son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 300’den fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini, 3’ü tank olmak üzere 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Ukrayna ordusundan 7 askerin ise teslim olduğunu aktardı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Düşman o tarihten bu yana sadece Kursk istikametindeki çatışmalarda 13 bin 400’den fazla asker ve 113 tank kayıp verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rus-ordusu-kursk-bolgesini-dusmandan-temizlemeye-devam-ediyor-300den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1088019999.html
rusya
kursk
kursk bölgesi
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924420_64:0:961:673_1920x0_80_0_0_f8211e40d43b9442ef4453d18821b6f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu
Rusya: Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nin 14 yerleşim bölgesindeki birlikleri bozguna uğratıldı
14:42 15.09.2024 (güncellendi: 14:51 15.09.2024)
Ukrayna ordusunun ağustos ayında saldırdığı Kursk Bölgesi’ndeki güncel gelişmeleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 14 yerleşim bölgesinde bulunan oluşumlarını bozguna uğrattığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında Sever (Kuzey) Askeri Grubu birliklerinin bölgede taarruz eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 9 tugayının Kursk Bölgesi’nin 6 yerleşim bölgesinde konuşlanan birlikleri bozguna uğratıldı, düşmanın iki yönde gerçekleştirdiği karşı saldırısı püskürtüldü.
Ukrayna ordusunun 2 saldırı girişiminin akamete uğratıldığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca düşmanın 3 istikamette Rusya sınırını geçmeye yönelik 6 girişiminin püskürtüldüğü vurgulandı.
Bakanlık, son 24 saat içinde meydana gelen çatışmalarda 300’den fazla Ukrayna askerinin ölü ya da yaralı olarak ele geçirildiğini, 3’ü tank olmak üzere 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Ukrayna ordusundan 7 askerin ise teslim olduğunu aktardı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Düşman o tarihten bu yana sadece Kursk istikametindeki çatışmalarda 13 bin 400’den fazla asker ve 113 tank kayıp verdi.