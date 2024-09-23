Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık

“Daha önce böyle bir ihtiyaç yokmuş ve bir anda temizlik personeli ihtiyacı hasıl olmuş gibi davranılıyor. Okullara gitmemize gerek yok, devlet okullarında bir hijyen sorunu var. Okullar açıldığı günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin temizlikle ilgili bir sorun olmadığını söylüyordu. Şimdi ise 30 bin yeni temizlik personeli alınacağı söylendi. Bu temizlik personeli için belirlenen günlük ücret 566 lira. Sadece bu nedenle bile yeterli istihdamın neden sağlanamadığı ortada. Bu program İŞKUR bünyesinde uygulanan bir program. Personeller haftada 3 gün çalışacaklar ve toplamda en fazla 22 buçuk saat çalışma süresi ön görülüyor. Bu çalışanların bazı masa başı işlerinde de kullanıldığı yönünde bazı iddialar da var. Böylesine büyük çaplı bir işe alımda denetlenme nasıl yapılacak, bu da ayrı bir tartışma konusu.”