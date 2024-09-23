https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/1088323520.html
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında devlet okullarına 30 bin temizlik personeli alınacağı kararına ve kararın ardından gelen... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:05+0300
2024-09-23T09:05+0300
2024-09-23T13:25+0300
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Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
Sputnik Türkiye
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okullardaki artan temizlik ve hijyen sorunlarına çözüm olarak 30 bin temizlik personeli istihdam edilmesi planı, eleştirilere neden oldu. Türkiye genelinde 60 bin 734 kamu okulu bulunmasına karşılık 30 bin personelin yetersiz olduğu belirtiliyor. Personellere verilecek düşük ücretler nedeniyle yeterli başvuru alınamıyor.30 bin temizlik personeli tartışmalarını ele alan gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
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Güçlü Özgan
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, milli eğitim bakanlığı
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, güçlü özgan, milli eğitim bakanlığı
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:05 23.09.2024 (güncellendi: 13:25 23.09.2024)
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında devlet okullarına 30 bin temizlik personeli alınacağı kararına ve kararın ardından gelen eleştirilere değindi. Özgan, “Daha önce böyle bir ihtiyaç yokmuş ve bir anda temizlik personeli ihtiyacı hasıl olmuş gibi davranılıyor.” dedi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okullardaki artan temizlik ve hijyen sorunlarına çözüm olarak 30 bin temizlik personeli istihdam edilmesi planı, eleştirilere neden oldu. Türkiye genelinde 60 bin 734 kamu okulu bulunmasına karşılık 30 bin personelin yetersiz olduğu belirtiliyor. Personellere verilecek düşük ücretler nedeniyle yeterli başvuru alınamıyor.
30 bin temizlik personeli tartışmalarını ele alan gazeteci Güçlü Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce böyle bir ihtiyaç yokmuş ve bir anda temizlik personeli ihtiyacı hasıl olmuş gibi davranılıyor. Okullara gitmemize gerek yok, devlet okullarında bir hijyen sorunu var. Okullar açıldığı günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin temizlikle ilgili bir sorun olmadığını söylüyordu. Şimdi ise 30 bin yeni temizlik personeli alınacağı söylendi. Bu temizlik personeli için belirlenen günlük ücret 566 lira. Sadece bu nedenle bile yeterli istihdamın neden sağlanamadığı ortada. Bu program İŞKUR bünyesinde uygulanan bir program. Personeller haftada 3 gün çalışacaklar ve toplamda en fazla 22 buçuk saat çalışma süresi ön görülüyor. Bu çalışanların bazı masa başı işlerinde de kullanıldığı yönünde bazı iddialar da var. Böylesine büyük çaplı bir işe alımda denetlenme nasıl yapılacak, bu da ayrı bir tartışma konusu.”