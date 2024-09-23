Türkiye'de demiryolu bağlantısı

Bununla enflasyonun ne alakası var diyeceksiniz. Bizim domates, biber, patlıcan, muz depomuz Antalya. Antalya’dan İstanbul’a demiryolu hattı var mı? Yok. Antalya’dan domates, biber, patlıcan kamyon sırtında, çok hızlı bir şoför bile olsa 2 günde gelir. O domates salça olur! Bunu bir örnek olarak veriyorum. Oysa demiryolu olsa 12 saatte gelir. Demiryolu yapmıyorsunuz memlekete, varsa yoksa duble yol yapıyorsunuz. 15 bin kilometre duble yol yaptık falan diyor Cumhurbaşkanı. Bu yol bizi kurtarmıyor, hiçbir işimize de yaramıyor. 15 bin kilometre duble yol yapacağınıza demiryolu yapsaydınız şu an bile enflasyon bu halde olmazdı.