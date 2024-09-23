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Türkiye'de demiryolu bağlantısı
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Türkiye'de demiryolu olmayan 24 il olduğunu söyledi. Demiryollarının enflasyonla bağlantılı olduğunu belirten Çağatay, "15 bin kilometre... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de demiryolu bağlantısı
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Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Okullarda temizlik sorunu Bahar Candan Marmara Cezaevi’nden tahliye edildi Esad’dan koşullu genel af ilanı Poşet çayların içinde bin 200’den fazla böcek DNA’sı bulundu Türkiye'de demiryolu bağlantısı Günün öne çıkan haber başlıkları
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye'de demiryolu olmayan illeri değerlendirdi. "Türkiye’nin hangi illerinde demiryolu yoktur diye düşünüyorsunuz? 21. yüzyıldayız, demiryolunun olmadığı 24 il var." diyen Çağatay, o illeri şöyle sıraladı:Demiryolu olmamasıyla enflasyon arasındaki bağlantıyı açıklayan Çağatay, şöyle devam etti:
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demiryolu, tren, enflasyon
demiryolu, tren, enflasyon

Türkiye'de demiryolu bağlantısı

07:05 23.09.2024 (güncellendi: 11:20 23.09.2024)
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, Türkiye'de demiryolu olmayan 24 il olduğunu söyledi. Demiryollarının enflasyonla bağlantılı olduğunu belirten Çağatay, "15 bin kilometre duble yol yapacağınıza demiryolu yapsaydınız şu an bile enflasyon bu halde olmazdı" dedi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye'de demiryolu olmayan illeri değerlendirdi.
"Türkiye’nin hangi illerinde demiryolu yoktur diye düşünüyorsunuz? 21. yüzyıldayız, demiryolunun olmadığı 24 il var." diyen Çağatay, o illeri şöyle sıraladı:

Antalya, Artvin, Ağrı, Bolu, Giresun, Çorum, Çanakkale, Muğla, Hakkari, Kastamonu, Ordu, Aksaray, Trabzon, Rize, Sinop, Bayburt, Bartın, Şırnak, Yalova, Düzce, Iğdır, Nevşehir, Bursa ve Ardahan’da demiryolu yok. Küçük çaplı, banliyövari trenler var ama birbirine bağlanan trenleri kastediyorum. İşte Antalya’yı Adana’ya, Ankara’ya, Konya’ya bağlayan tren yok.

Demiryolu olmamasıyla enflasyon arasındaki bağlantıyı açıklayan Çağatay, şöyle devam etti:

Bununla enflasyonun ne alakası var diyeceksiniz. Bizim domates, biber, patlıcan, muz depomuz Antalya. Antalya’dan İstanbul’a demiryolu hattı var mı? Yok. Antalya’dan domates, biber, patlıcan kamyon sırtında, çok hızlı bir şoför bile olsa 2 günde gelir. O domates salça olur! Bunu bir örnek olarak veriyorum. Oysa demiryolu olsa 12 saatte gelir. Demiryolu yapmıyorsunuz memlekete, varsa yoksa duble yol yapıyorsunuz. 15 bin kilometre duble yol yaptık falan diyor Cumhurbaşkanı. Bu yol bizi kurtarmıyor, hiçbir işimize de yaramıyor. 15 bin kilometre duble yol yapacağınıza demiryolu yapsaydınız şu an bile enflasyon bu halde olmazdı.

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