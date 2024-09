https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/toplu-cinsel-saldiri-davasinda-suc-ortagi-gibi-gosterilen-magdur-sitem-etti-kendimi-asagilanmis-1088199063.html

Toplu cinsel saldırı davasında 'suç ortağı' gibi gösterilen mağdur sitem etti: 'Kendimi aşağılanmış hissediyorum'

Toplu cinsel saldırı davasında 'suç ortağı' gibi gösterilen mağdur sitem etti: 'Kendimi aşağılanmış hissediyorum'

Güney Fransa'daki Avignon kentinde gerçekleşen Pelicot davasında, bazı şüphelilerin avukatları, Gisele Pelicot'un gerçekten de ilaçlar etkisinde baygın olup olmadığını sorguluyor.Gisele, on yıl boyunca kocası tarafından ilaç verilip komaya sokularak kocası ve onun eve çağırdığı yabancılar tarafından tecavüze uğradığını öğrenmişti. Eski eş Dominique Pelicot, geçen Salı çıktığı mahkemede 'bu odadaki diğerleri gibi, ben de bir tecavüzcüyüm' diyerek ağlamış ve suçlamaları kabul etmişti.'Çok zor bir çocukluk geçirdiğini ve kendisinin de cinsel istismar mağduru olduğunu' söyleyen eski eş, 50 yıl beraber yaşadığı eşini on yıl boyunca bayıltmış, komşuları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde tanıştığı adamları evine çağırıp eşine tecavüz ederken bir yandan da kayda aldığını itiraf ettiği bildirilmişti.Mağdur, 'sanki suç ortağıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor'Kayda alınan videolarda bulunan 72 erkekten 50'sinin kimliği tespit edilmiş ve tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldıkları bildirildi. Bunların arasından bazılarının avukatlarının, mağduru, eski kocanın 'suç ortağıymış' gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.Şüphelilerin avukatlarının, duruşma sırasında 'Gisele'e alışkanlıkları, kişisel hayatı ve cinsel hayatı hakkında sorular sorduğunun ve hatta karşılaşmalar sırasında gerçekten bilinçsiz olup olmadığını sorguladığı' bildirildi.Gisele Pelicot, "Mahkeme salonuna geldiğimden beri kendimi aşağılanmış hissediyorum. Bana 'alkolik' deniliyor. Bay Pelicot'un suç ortağı olduğum söyleniyor. Duyduklarıma katlanmak için belli bir miktarda sabrınız olması gerekiyor" dedi.Şüphelilerin avukatı, 'sanıkların tecavüz ettiklerini bilmediği' yönünde savunma yapıyorŞüphelilerden bazılarının avukatı, sanıkların hepsinin gece Pelicot evine gittiklerinde Gisele'e tecavüz ettiklerinin farkında olmadıklarını kanıtlamak için savunmalarda bulunduğu belirtildi. Bu şüphelilerin yaptıklarını farkında olmadığı bir suçtan yargılanamayacağını söyleyen avukat, "tecavüz vardır, birde 'tecavüz' vardır" dedi.Savunmayı reddeden Gisele Pelicot, "Yatağında derin uykuda bir kadın gördüğünüzde, 'Burada bir sorun yok mu?' diye merak ettiğiniz bir an olmaz mı? Tecavüz, tecavüzdür. İster 3 dakika ister bir saat olsun. Kesinlikle iğrenç" dedi.Bilgisayarında kızının çıplak fotoğraflarına rastlandıSuçunu kabul eden Dominique Pelicot, aynı zamanda 1991 yılına dayanan bir tecavüz davasında ve 1999'da silahla tecavüz girişiminde bulunma suçlamasıyla soruşturma altında olduğu bildirildi.Karısının tecavüz videolarının bulunduğu sabit diskleri inceleyen polis, kızı Caroline'ın çıplak ve uyurken çekilmiş fotoğraflarına da rastladığını bildirdi. Pelicot, çocuklarına hiç dokumadığını iddia ediyor.Fransa genelinde gösteriler yapıldıGeçen hafta sonu, binlerce kişinin katıldığı gösteride, Gisele Pelicot'a desteklerini gösterirken, duruşmada mağdurların hissettiği 'utancı' sanıklara geri yansıtılması gerektiğini söyleyen pankartlar taşındı. Gisele, destekçilerine "Sizin sayenizde, mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek güce sahibim" dedi.

