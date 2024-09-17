https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/esini-10-yil-boyunca-toplu-cinsel-saldiriya-maruz-birakan-adam-sucunu-kabul-etti-ben-bir-1088122020.html

Eşini 10 yıl boyunca toplu cinsel saldırıya maruz bırakan adam suçunu kabul etti: 'Ben bir tecavüzcüyüm'

Eşini 10 yıl boyunca toplu cinsel saldırıya maruz bırakan adam suçunu kabul etti: 'Ben bir tecavüzcüyüm'

Sputnik Türkiye

Fransa’da 10 yıl boyunca ilaç verip koma haline soktuğu eşine eve çağırdığı yabancı erkeklerle tecavüz eden adam, suçunu kabul etti. 'Ben bir tecavüzcüyüm'... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T14:48+0300

2024-09-17T14:48+0300

2024-09-17T14:48+0300

dünya

tecavüz

toplu tecavüz

fransa

cinsel saldırı

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Fransa’da 10 yıl boyunca ilaç verip koma haline soktuğu eşine eve çağırdığı yabancı erkeklerle tecavüz eden adam, 'suçlamaları tamamen kabul ettiğini' açıkladı.'Ben bir tecavüzcüyüm' diyerek af dilediEşine uyuşturucu verip, yaklaşık on yıl boyunca onlarca yabancıya tecavüz ettiren Fransız Dominique Pelicot, Salı günü çıktığı mahkemede bütün suçlamaları kabul ederek ailesinden af diledi.Geçen hafta ifade vermesi beklenen Pelicot, sağlık sorunları nedeniyle duruşmanın ertelenmesini istemişti. Mahkemeye bastonla çıkan 71 yaşındaki adam, çıktığı duruşmada, "Bu odadaki diğerleri gibi ben de bir tecavüzcüyüm... Karımdan, çocuklarımdan, torunlarımdan özürlerimi kabul etmelerini istiyorum. Yaptığım şeyden pişmanım. Affedilemez olsa bile sizden af ​​diliyorum" dedi.Pelicot, cinsel saldırı görüntülerini kaydedip yayma, tecavüz, toplu tecavüz ve çeşitli mahremiyet ihlalleri de dahil olmak üzere suçlandığı mahkemede suçunu itiraf ederken, 'zor bir çocukluk geçirdiğini ve kendisinin de cinsel saldırı mağduru olduğunu' söyledi.'Bunları yapacağını hayal dahi etmezdim'Pelicot'un eski eşi ve cinsel saldırıların mağduru olan Gisele Pelicot, duruşma sırasında, "Bay Pelicot'nun az önce söylediklerini duymak benim için çok zor." ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.72 yaşındaki Gisele Pelicot'un avukatı, kadının olaydan hiç haberi olmadığını, polisin ortaya koyduğu fotoğraf ve videolarla tecavüzleri öğrendiğini açıkladı. Uzun yıllardır Toplamda 72 kişiden 50'sinin kimliği tespit edilmiştiPolis sorgusunda eşine güçlü uyuşturucu ilaçlar verdiğini itiraf etmişti. Bilirkişi kadına verilen ilaçların onu 'uykudan çok koma haline soktuğunu' açıkladı. Polis dijital kayıtlardan yaşları 26 ila 74 arasında değişen 72 erkeği tespit etmişti. Yine kayıtlardan kadına 92 ayrı tecavüz tespit edildi.Eski kocayla birlikte, 26 ila 73 yaşlarında olan toplamda 50 kişinin kimlikleri tespit edilmiş, bu kişilerinde tecavüz suçlamasıyla yargılandığı bildirildi. Suçlu bulunurlarsa, sanıklar 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.Fransa'da protestoların yüzü olduGisele Pelicot, mahkemenin başlangıçta kapalı kapılar ardında yapılmasını önerdiği duruşmayı halka açık tutma kararı aldı. Gazetecilerin tam adını yayınlamasına ve mahkemenin, kocası tarafından kaydedilen ve erkeklerin çıplak, hareketsiz bedeniyle cinsel ilişkiye girdiğini gösteren açık videoları sergilemesine izin veren Gisele Pelicot, aldığı kararların, 'cinsel suç mağduru olarak tanımlanmayan diğer kadınlarla dayanışma içinde olduğunu' belirtti.Cinsel istismar mağduru olan tüm kadınlar için adalet aramak adına anonim olma hakkından vazgeçen Gisele'i desteklemek için yüzlerce kadın ülke çapında düzenlenen protestolara katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fransada-bir-erkegin-ilac-verdigi-esine-en-az-70-kisiyle-birlikte-10-yildir-cinsel-saldirida-1087575396.html

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tecavüz, toplu tecavüz, fransa, cinsel saldırı