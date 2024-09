https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/kemal-kilicdaroglu-ilk-4-madde-tartismalari-yeni-degil-talep-daha-once-ak-partiden-gelmisti-1088184072.html

Kemal Kılıçdaroğlu: İlk 4 madde tartışmaları yeni değil, talep daha önce AK Parti'den gelmişti

Kemal Kılıçdaroğlu: İlk 4 madde tartışmaları yeni değil, talep daha önce AK Parti’den gelmişti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamlarda bulundu. Açıklamaları arasında ilk 4 madde tartışmaları, teğmenler, gelecek hakkındaki... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamlarında, anayasa değişikliği, teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yemini, Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nin tavrı ve bundan sonraki planları hakkında konuştu.'İlk 4 madde tartışmaları yeni değil'Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın 4. maddesi demokrasi açısından sakıncalıdır, tartışılabilmeli" açıklamalarına yönelik Yapıcıoğlu'nun "Ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum" ifadelerini dile getirerek, "İlk 4 madde tartışmaları yeni değil. HÜDA Par Meclis'te olmadan önce de tartışılıyordu. Benim TOBB Genel Kurulu'nda yaptığım bir konuşma var. Bu talep daha önce AK Parti cenahından gelmişti. Kime söylüyor 'Ahmaklara anlatır gibi.' diye? İttifakın diğer aktörlerine söylüyor. Onlar da 'Nasıl dersin?' diyemiyorlar. Ben TOBB'da konuşma yaparken Erdoğan neredeydi? Bahçeli niye konuşmuyor bu konuda? Aynı ittifakın içind eolup da nasıl oluyor da beraber el kaldırıyorlar. Aynı hedefe yürüyor bunlar. Toplumdan gelen tepki üzerine geri adım atmış gibi görünüyorlar" cümlelerini kaydetti.'Rahatsız olursanız başka yere gideceksiniz'Kılıçdaroğlu, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' şeklinde yemin etmesi hakkında rahatsızlık duyulacak bir şey olmadığını ifade ederek, "O genç teğmenlerin pırıl pırıl evlatlarımızın ettikleri yemin var. Bunun hangi sözcüğünden rahatsızlar? Öğrenmek isterim. Erdoğan'ın oturduğu odada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı yok mu? Her asker kendisini Atatürk'ün devrimlerine bağlı hisseder. Ne diyecek bu askerler? Kural şu, siz ülkenizin bağımsızlığı için mücadele eden ve o bağımsızlık için 7 düvelle savaşan bir kahramanı dillendirdi diye kimseden rahastzılık duymayacaksınız. Rahatsız olursanız başka yere gideceksiniz" şeklinde konuştu.'Sonra da iftira üstüne iftira atacaksınız'Son dönemde bazı gazetecilerle tartışmalara girmesi ve bu olayla ilgili CHP Genel Merkezi'nin kendisini ihmal edip etmedikleri sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır. Bir siyasetçi eleştiriye açık olmak zorundadır. Hiç olmayan şeylerin eleştiri gibi sunulması ve bunları yapanların da bir dönem gazetecilik yapmış olmaları beni rahatsız eden o. Gazeteciliğin de bir onuru vardır. Kalemini satmaz, parayla pulla yazı yazmaz. Hem bunu hem başka şeyleri yapacaksınız. Sonra da iftira üstüne iftira atacaksınız. Ben de onun anlayacağı dilden yanıt veriyorum" dedi.Kılıçdaroğlu'nun planı nedir?Kılıçdaroğlu'na yöneltilen şimdiki planlarının ne olduğu sorusuna sorumlu hissettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir sorun yaşayacaksa bunu çözecek olan CHP'dir. Uyuşturucu baronları geziyorlar, küçücük bir kızın katilini bulamıyorlar. Faili meçhul cinayetler. Fuhuş 13-14 yaşına indi. Kara paracılar hapse atılıyor, ellerini kollarını sallayarak çıkıyor. Bu ülkede bir savcı yargıda çete oluştu diye yazılar yazıyor. İstediğiniz kişiyi istediğiniz saatte hapisten çıkarabiliyorsunuz. Devlette her şey bir kişinin iki dudağı arasında. Rüşvet alanlardan büyükelçi atandı. Üniversitelere çöküldü, bilgi üretemz oldu. Gencecik çocuklar, yaşlılar intihar ediyorlar. Kim düzeltecek? Partiye büyük görevler düşüyor. Ben partinin bir üyesiyim. Sorumlu hissediyorum" yanıtını verdi.'Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti'Özgür Özel'in normalleşme sürecine itiraz etmesiyle ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, "Size sayayım. Devlet Bahçeli, normalleşti Erdoğan'la, Numan Kurtulmuş o da normalleşti. Şimdi TBMM Başkanı. Cesaret edip kendi milletvekiline dahi sahip çıkamıyor (Can Atalay hapiste) Süleyman Soylu o da normalleşti. Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?" şeklinde konuştu.

