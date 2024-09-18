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Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?
Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?
Sputnik Türkiye
Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırdığı ve 2028'de cumhurbaşkanlığına aday olacağına yönelik... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan yazısında Şahin, Yavaş’ın CHP ile resmen olmasa da fiilen köprüleri attığını öne sürdü. Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre Yavaş, CHP’den yıl sonunda ayrılmayı planlıyor ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayı hedefliyor. Şahin yazısında, Yavaş’ın bu süreçte bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceğini belirtti.Mansur Yavaş’tan yalanlama: İftiraya vaktim yokMansur Yavaş, Ekol TV’ye verdiği demeçte Şahin'in iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yavaş, "İftira, tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP’den ayrılacağına yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmayla ilgili son anda bilgilendirildiğini dile getirerek, bu duruma olan sitemini ifade etti.Yavaş’ın bu tepkisinin ardından çıkan CHP’den ayrılacağı iddiaları ise siyasi kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.
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mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tüzük, tüzük kurultayı, chp tüzük kurultayı, istifa, istifa

Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?

06:56 18.09.2024
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
© AA / Fatih Kurt
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Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırdığı ve 2028'de cumhurbaşkanlığına aday olacağına yönelik bir yazı kaleme aldı. Şahin, Yavaş’ın 2028 seçimlerinde bağımsız bir aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışına gireceğini iddia etti. Ancak, Yavaş'tan bu iddialara sert bir yanıt geldi.
Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan yazısında Şahin, Yavaş’ın CHP ile resmen olmasa da fiilen köprüleri attığını öne sürdü. Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre Yavaş, CHP’den yıl sonunda ayrılmayı planlıyor ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayı hedefliyor. Şahin yazısında, Yavaş’ın bu süreçte bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceğini belirtti.

Mansur Yavaş’tan yalanlama: İftiraya vaktim yok

Mansur Yavaş, Ekol TV’ye verdiği demeçte Şahin'in iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yavaş, "İftira, tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP’den ayrılacağına yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmayla ilgili son anda bilgilendirildiğini dile getirerek, bu duruma olan sitemini ifade etti.
Yavaş’ın bu tepkisinin ardından çıkan CHP’den ayrılacağı iddiaları ise siyasi kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.
mansur yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
POLİTİKA
Milliyet yazarı Şahin: Mansur Yavaş CHP ile köprüleri attı
Dün, 10:41
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