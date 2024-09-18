https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/kulis-iddialarina-yanit-verdi-mansur-yavas-chpden-istifa-edecek-mi-1088147739.html

Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?

Kulis iddialarına yanıt verdi: Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?

Sputnik Türkiye

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yollarını ayırdığı ve 2028'de cumhurbaşkanlığına aday olacağına yönelik... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T06:56+0300

2024-09-18T06:56+0300

2024-09-18T06:56+0300

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Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan yazısında Şahin, Yavaş’ın CHP ile resmen olmasa da fiilen köprüleri attığını öne sürdü. Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre Yavaş, CHP’den yıl sonunda ayrılmayı planlıyor ve 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayı hedefliyor. Şahin yazısında, Yavaş’ın bu süreçte bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüreceğini belirtti.Mansur Yavaş’tan yalanlama: İftiraya vaktim yokMansur Yavaş, Ekol TV’ye verdiği demeçte Şahin'in iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yavaş, "İftira, tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP’den ayrılacağına yönelik söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP’nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmayla ilgili son anda bilgilendirildiğini dile getirerek, bu duruma olan sitemini ifade etti.Yavaş’ın bu tepkisinin ardından çıkan CHP’den ayrılacağı iddiaları ise siyasi kulislerde yankı bulmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/milliyet-yazari-sahin-mansur-yavas-chp-ile-kopruleri-atti-1088109364.html

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