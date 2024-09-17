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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/meta-uygulamalarinda-rt-ve-rossiya-segodnyayi-engelledi-1088105043.html
‘Meta, uygulamalarında RT ve Rossiya Segodnya’yı engelledi’
‘Meta, uygulamalarında RT ve Rossiya Segodnya’yı engelledi’
Sputnik Türkiye
Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin, ABD’nin yaptırımları nedeniyle uygulamalarında Rossiya Segodnya... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T08:08+0300
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NBC News’un aktardığına göre ABD’li teknoloji devi Meta’dan yapılan açıklamada, “Dikkatli bir analizin ardından, Rus devlet medyasına yönelik adımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve ilgili kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızda dünya genelinde engellendi” ifadesine yer verildi.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşlarının çalışma koşullarını sertleştirerek, statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyonlar Yasası'na göre, ‘yabancı misyon’ statüsünü alan kuruluşların ABD'de çalışan personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.Washington ayrıca ‘Kremlin destekli’ olduğu iddia edilen medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini kısıtlayan yeni bir politika duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırımların bireysel olarak Rus gazetecileri hedef almadığını, “yasadışı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla ‘kara listeye’ alınan kuruluşların çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.Rusya, ABD'nin bu yaptırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin bu yaptırımlarına misilleme tedbirleri geliştireceği sözünü vermişti. Yaptırımları yorumlayan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerini “en saf haliyle totalitarizm” olarak nitelendirmişti.Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'daki durum ve özel askeri harekat ile ilgili gerçekleri aktardıkları için ABD’nin yaptırım uyguladığını dile getirmişti.
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abd, meta, rusya, rus medyası, rossiya segodnya, rt, sputnik, ruptly, ria novosti, margarita simonyan, abd dışişleri bakanlığı, abd hazine bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mariya zaharova, ukrayna, ukrayna krizi, özel askeri harekat

‘Meta, uygulamalarında RT ve Rossiya Segodnya’yı engelledi’

08:08 17.09.2024 (güncellendi: 08:11 17.09.2024)
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIMeta
Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının sahibi olan Meta şirketinin, ABD’nin yaptırımları nedeniyle uygulamalarında Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve RT televizyonuna ait hesapları engellediği belirtildi.
NBC News’un aktardığına göre ABD’li teknoloji devi Meta’dan yapılan açıklamada, “Dikkatli bir analizin ardından, Rus devlet medyasına yönelik adımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve ilgili kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızda dünya genelinde engellendi” ifadesine yer verildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşlarının çalışma koşullarını sertleştirerek, statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyonlar Yasası'na göre, ‘yabancı misyon’ statüsünü alan kuruluşların ABD'de çalışan personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.
Washington ayrıca ‘Kremlin destekli’ olduğu iddia edilen medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini kısıtlayan yeni bir politika duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırımların bireysel olarak Rus gazetecileri hedef almadığını, “yasadışı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla ‘kara listeye’ alınan kuruluşların çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.
Rusya, ABD'nin bu yaptırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD’nin bu yaptırımlarına misilleme tedbirleri geliştireceği sözünü vermişti. Yaptırımları yorumlayan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerini “en saf haliyle totalitarizm” olarak nitelendirmişti.
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukrayna'daki durum ve özel askeri harekat ile ilgili gerçekleri aktardıkları için ABD’nin yaptırım uyguladığını dile getirmişti.
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