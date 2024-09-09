https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/simonyan-abdnin-rus-medyasina-yaptirimini-degerlendirdi-cunku-inanilmaz-basarili-1087814565.html
Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yaptırımını değerlendirdi: ‘Çünkü inanılmaz başarılıyız’
Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yaptırımını değerlendirdi: ‘Çünkü inanılmaz başarılıyız’
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımın iki nedeni olduğunu belirtti. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T11:31+0300
2024-09-09T11:31+0300
2024-09-09T11:38+0300
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirdi.“Bunu neden şimdi yaptılar?” diyen Simonyan, bunun iki nedeni olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın özel askeri harekatı başladığında, Ukrayna’ya destek veren bazı Batı ülkelerinin Rus televizyon ve medya gruplarının çalışmalarını kısıtladığını anımsatan Simonyan, şunu dedi:ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıkladı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşları için ABD'de faaliyet koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımladı. Yabancı Misyonlar Yasası, bu statüye sahip kuruluşların ABD'deki personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.Washington ayrıca ‘Kremlin destekli’ olduğu iddia edilen medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini kısıtlayan yeni bir politika duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni yaptırımların bireysel olarak Rus gazetecileri hedef almadığını, “yasadışı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla ‘kara listeye’ alınan kuruluşların çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.Rusya, Washington'un bu patırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/internetten-izleyerek-ameliyat-yaptigi-iddia-edildi-hasta-cocuk-hayatini-kaybetti-1087812304.html
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rusya, margarita simonyan, rossiya segodnya, rt, sputnik, ria novosti, ruptly, abd, yaptırım, batı, abd hazine bakanlığı, abd dışişleri bakanlığı
Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yaptırımını değerlendirdi: ‘Çünkü inanılmaz başarılıyız’
11:31 09.09.2024 (güncellendi: 11:38 09.09.2024)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımın iki nedeni olduğunu belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirdi.
“Bunu neden şimdi yaptılar?” diyen Simonyan, bunun iki nedeni olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Öncelikle, projelerimiz inanılmaz derecede başarılı oldu. İzleyici kitlemiz, açık yayın yaptığımız döneme kıyasla çok büyük artış gösterdi. Sadece geçen yıl, İngilizce projelerimiz neredeyse 14 milyar kez izlendi. Bu onlara acı veriyor. Bu en yakın rakiplerimiz olan BBC ve CNN'den daha fazla. Ayrıca onların seçimleri var. Bu, artık üzerinde çalıştıkları bir senaryo. Seçim olduğunda, herkesin dikkatini hızla Rusya ile gerek.
Rusya’nın özel askeri harekatı başladığında, Ukrayna’ya destek veren bazı Batı ülkelerinin Rus televizyon ve medya gruplarının çalışmalarını kısıtladığını anımsatan Simonyan, şunu dedi:
Bu ülkelerde ve özellikle de ABD’de, deyim yerindeyse, gizlice çalışmaya başladık. Partizanlık, Sovyetler Birliği'nde doğmuş, Sovyet eğitimini almış ve Sovyet okulu tarafından yetiştirilmiş herkesin iyi bildiği ve sevdiği bir şey. Biz de bir dizi ‘partizan’ proje düzenledik. Buna ek olarak, faaliyetimize izin veren ülkelerde çalışmalar artırıldı. Bunlar Latin Amerika ve Arap dünyası ülkeleri. Ayrıca Afrika'da çok iyi büyüdük.
ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıkladı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşları için ABD'de faaliyet koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımladı. Yabancı Misyonlar Yasası, bu statüye sahip kuruluşların ABD'deki personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.
Washington ayrıca ‘Kremlin destekli’ olduğu iddia edilen medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini kısıtlayan yeni bir politika duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni yaptırımların bireysel olarak Rus gazetecileri hedef almadığını, “yasadışı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla ‘kara listeye’ alınan kuruluşların çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.
Rusya, Washington'un bu patırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.