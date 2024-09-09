https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/simonyan-abdnin-rus-medyasina-yaptirimini-degerlendirdi-cunku-inanilmaz-basarili-1087814565.html

Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yaptırımını değerlendirdi: ‘Çünkü inanılmaz başarılıyız’

Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yaptırımını değerlendirdi: ‘Çünkü inanılmaz başarılıyız’

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD’nin Rus medyasına yönelik yaptırımın iki nedeni olduğunu belirtti. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T11:31+0300

2024-09-09T11:31+0300

2024-09-09T11:38+0300

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirdi.“Bunu neden şimdi yaptılar?” diyen Simonyan, bunun iki nedeni olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya’nın özel askeri harekatı başladığında, Ukrayna’ya destek veren bazı Batı ülkelerinin Rus televizyon ve medya gruplarının çalışmalarını kısıtladığını anımsatan Simonyan, şunu dedi:ABD Hazine Bakanlığı 4 Eylül’de, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler getirildiğini açıkladı. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşları için ABD'de faaliyet koşullarını sıkılaştırarak statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımladı. Yabancı Misyonlar Yasası, bu statüye sahip kuruluşların ABD'deki personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.Washington ayrıca ‘Kremlin destekli’ olduğu iddia edilen medya kuruluşları adına hareket ettiği iddia edilen kişilere vize verilmesini kısıtlayan yeni bir politika duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni yaptırımların bireysel olarak Rus gazetecileri hedef almadığını, “yasadışı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla ‘kara listeye’ alınan kuruluşların çalışanlarına yönelik olduğunu belirtmişti.Rusya, Washington'un bu patırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlama getirileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/internetten-izleyerek-ameliyat-yaptigi-iddia-edildi-hasta-cocuk-hayatini-kaybetti-1087812304.html

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