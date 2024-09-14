https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yonelik-yaptirimlari-terorist-enformasyon-saldirisidir-1088016271.html

Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yönelik yaptırımları terörist enformasyon saldırısıdır

Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yönelik yaptırımları terörist enformasyon saldırısıdır

Sputnik Türkiye

ABD'nin Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarına uyguladığı yaptırımları planlı eylemler zinciri olarak niteleyen Zaharova, Rus gazetecilerin Washington'un... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T13:30+0300

2024-09-14T13:30+0300

2024-09-14T13:30+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

sputnik

rt

russia today (rt)

ria novosti

ruptly

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşları Sputnik, Russia Today (RT), RIA Novosti ve Ruptly'ye yönelik yeni yaptırımlarının bir tesadüf veya hata değil, planlı eylemler zinciri olduğunu vurguladı.BRICS Medya Zirvesi'nde konuşan Zaharova, ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yönelik tutumunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydetti.Zaharova, Rus gazetecilerin ABD'nin saldırganlığına maruz kaldığını belirterek "Hem kuruluş olarak hem de bireysel düzeyde gerçek bir terörist enformasyon saldırısına maruz kaldılar. Son iki hafta boyunca, bu saldırılar kelimenin tam anlamıyla gerçek anlamda enformasyon saldırısının ve fiziksel saldırganlığın eşiğine dayandı" dedi.Washington'un RT ve Sputnik'e yönelik korkunç, asılsız siyasi açıklamalarının yanı sıra muhabirlere yönelik fiziksel saldırganlığın da bulunduğunu söyleyen Rus Dışişleri Sözcüsü, "Sessiz kalamayız. Bugünlerde Rus gazeteciler ve Rus medya yapıları etrafında yaşanan her şey, yani kolektif Batı'nın saldırısı, her birinizin başına gelebilir" diye ekledi.ABD'den gelen açıklamalarABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, RT televizyonunu başka ülkelerin içişlerine ve askeri tedariklerine müdahale etmeye yönelik gizli operasyonlara katılmakla suçlayarak dünyanın Ukrayna'yı desteklememe sebeplerinden birinin RT'nin geniş erişim ve etki alanı olduğunu vurgulamıştı.Blinken ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada’nın RT televizyonuna karşı diplomatik bir kampanya başlattığını ve eylemlerinin 'istihbari faaliyet' olarak değerlendirilmesi çağrısında bulunduğunun altını çizmişti.Daha önce CNN, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye atıfla, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde RT'yi Rus istihbaratıyla bağlantısı olmakla suçlayacağını aktarmıştı.RT, Sputnik, RIA Novosti ve Ruptly'ye yaptırım kararı alınmıştıABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/rusya-abdnin-en-onemli-uslerinden-birine-ait-haritayi-ukraynadaki-muharebe-aracinda-ele-gecirdi-1088013876.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sputnik, rt, russia today (rt), ria novosti, ruptly, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, brics, abd, yaptırım, terörist, saldırı, enformasyon