https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hindistan-abdnin-baskisina-ragmen-sputnik-ve-rtye-yaptirim-uygulamayi-reddetti-1088073240.html

'Hindistan, ABD'nin baskısına rağmen Sputnik ve RT'ye yaptırım uygulamayı reddetti'

'Hindistan, ABD'nin baskısına rağmen Sputnik ve RT'ye yaptırım uygulamayı reddetti'

Sputnik Türkiye

Hindistan ve Rusya arasındaki ilişkilerden endişe duyan Washington, Yeni Delhi'ye Rusya karşıtı adımlar atması konusunda baskı uygulamaya devam ediyor. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T12:49+0300

2024-09-16T12:49+0300

2024-09-16T12:50+0300

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Hindistan hükümetinin ABD'den gelen taleplere rağmen Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve bağlı kuruluşları Sputnik, Russia Today (RT), RIA Novosti ve Ruptly'ye yönelik yeni yaptırımlara katılmayı reddettiği belirtildi.Hindistan'da yayın yapan 'Hindu' gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'li yetkililerin Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulanması konusunda Hindistan Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurduğunu yazdı.Hindistan'ın ABD'ye olumsuz yanıt verdiğini aktaran gazete, "Dışişleri Bakanlığı bu konudaki sessizliğini korusa da, hükümet yetkilileri Hindistan'ın bu tür tartışmalarla ilgisi olmadığını belirtti" ifadelerine yer verdi.Gazeteye demeç veren eski bir diplomat, medya kuruluşlarını yasaklamanın Batılı ülkelerin 'çifte standart uygulamalarını' gözler önüne serdiğinin altını çizdi.RT, Sputnik, RIA Novosti ve Ruptly'ye yaptırım kararı alınmıştıABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomenleriyle anlaşan bir şirkete yaklaşık 10 milyon dolar gönderdikleri, fenomenlerin de YouTube'da 16 milyondan fazla izlenen yaklaşık 2 bin video yayınladıkları iddialarına yer verilmişti.Rus-Hint ilişkileri, ABD için endişe kaynağıRusya ve Hindistan, geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olup son yıllarda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde büyük bir ivme kaydedildi.Askeri alanda da çok yoğun bir işbirliği yapan Rusya ve Hindistan, özellikle S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin anlaşmayla Washington'un büyük tepkisini çekti.İki ülke, Ukrayna'da diplomatik çözüm bulunması konusunda da aynı görüşü paylaşıyor. Ağustos sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmeden kısa süre gerçekleştirdiği Kiev ziyareti hakkında Putin'e bilgi veren Modi, olası siyasi çözüme katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.Liderler iki ülkenin BRICS bünyesindeki işbirliği seviyesinden memnuniyet duyduklarının altını çizerken Modi, Ekim ayında dönem başkanı Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne katılmaya hazır olduğunu teyit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/suriye-basini-ukrayna-askeri-istihbarat-baskani-budanov-idlibdeki-el-nusra-elebasiyla-surekli-1088062416.html

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