https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/facebook-muhbirinden-vekalet-savasi-aciklamasi-meta-abd-hukumetinin-vekili-olarak-hareket-ediyor-1088108997.html

Facebook muhbirinden 'vekalet savaşı' açıklaması: 'Meta, ABD hükümetinin vekili olarak hareket ediyor'

Facebook muhbirinden 'vekalet savaşı' açıklaması: 'Meta, ABD hükümetinin vekili olarak hareket ediyor'

Sputnik Türkiye

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Threads gibi platformların bağlı olduğu sosyal medya devi Meta'nın uluslararası çatışmalarda ABD hükümetinin vekili olarak... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T09:55+0300

2024-09-17T09:55+0300

2024-09-17T09:55+0300

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Meta'nın Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve RT televizyonuna ait hesapları engellemesini değerlendiren Facebook muhbiri Ryan Hartwig, Meta'nın uluslararası çatışmalarda vekil olarak hareket ettiğini ve ABD hükümetiyle koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.Sputnik'e demeç veren Hartwig, "Eski bir Facebook içerik yöneticisi olarak, şirketin dünya genelindeki seçimleri nasıl etkilediğini ilk elden gördüm" dedi.'Facebook'un Maskesinin Ardında: Bir Muhabirin Büyük Teknolojik Önyargılar ve Sansürle İlgili Şok Hikayesi' kitabının eş yazarı Hartwig, Facebook'un aleni şekilde önyargılı olduğunun ve seçimlerle ilgili bir gündemi ilerlettiğinin altını çizdi."Bir anlık hevesle, bazı politikacıları korumak için haber değeri taşıyan istisnalar yapabiliyorlar. Kendi uygulamalarını bile yasaklayabiliyor ve yabancı müdahale iddiasıyla kendi peşlerine düşebiliyorlar" diyen Hartwig, Facebook'un dış etkisi söz konusu olduğunda İspanya, Venezüella ve ABD'deki seçimleri hatırlamanın yeterli olacağını kaydetti.Hartwig, Facebook'un Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayar meselesi gibi 'büyük hikayelerin gizlenmesi' konusunda ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) nüfuzuna maruz kaldığı göz önüne alındığında, diğer ülkelerin Meta'yı bir devlet kurumu olarak görmesi gerektiğini belirtti.Meta'nın Ukrayna meselesindeki etkisine de değinen Hartwig, "Meta'nın dış çatışmanın vekili olarak ABD hükümeti ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde hareket ettiği aşikar" ifadelerini kullandı.Meta'dan Rus medya kuruluşlarına engellemeMeta şirketi, ABD’nin yaptırımları nedeniyle uygulamalarında Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve RT televizyonuna ait hesapları engellemişti.Meta’dan yapılan açıklamada, “Dikkatli bir analizin ardından, Rus devlet medyasına yönelik adımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve ilgili kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızda dünya genelinde engellendi” denmişti.ABD'nin yaptırımları ve Rusya'dan tepkilerABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve yan kuruluşlarının çalışma koşullarını sertleştirerek, statülerini ‘yabancı misyon’ olarak tanımlamıştı. Yabancı Misyonlar Yasası'na göre, ‘yabancı misyon’ statüsünü alan kuruluşların ABD'de çalışan personel ve varlıklarını bakanlığa bildirmeleri gerekiyor.Yaptırımları yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerini 'en saf haliyle totalitarizm' olarak nitelemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin bu yaptırımlarına misilleme yapılacağı sözünü vermişti. Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da, Ukrayna'daki durum ve özel askeri harekat ile ilgili gerçekleri aktardıkları için ABD’nin yaptırım uyguladığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/meta-uygulamalarinda-rt-ve-rossiya-segodnyayi-engelledi-1088105043.html

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