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AB, Rusya’dan LNG alımlarını Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı
AB, Rusya’dan LNG alımlarını Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan 565 milyon 700 bin euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ederek alımlarını Şubat ayından bu yana en yüksek... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
avrupa birliği
rusya
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Sputnik'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB geçen Temmuz ayında Rusya’dan 565 milyon 700 bin euro değerinde LNG satın aldı.AB’nin Rusya’dan LNG alımı aylık ve yıllık bazda yüzde 13.5 artış gösterirken en büyük alıcısı konumuna İspanya sahip oldu. İspanya, Rusya’dan LNG ithalatını 2.3 kat artırarak değer bazında 240 milyon 800 bin euro’ya çıkardı.Rusya’dan ithalatını artıran bir diğer ülke Hollanda oldu. Bu ülke LNG alımını yüzde 25 oranında artırarak 57 milyon 200 bine euro’ya çıkardı.Rus LNG’nin en büyük ikinci alıcısı olan Fransa’nın ithalatı Temmuz ayında yüzde 11 düşüşle 210 milyon 400 bin euro olarak gerçekleşti. Belçika da alımlarını iki kat azaltarak 47 milyon 700 bin euro değerinde LNG ithal etti.Toplamda, AB ülkeleri bu yılın ilk yedi ayında Rusya’dan 4 milyar euro değerinde LNG satın alırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5.5 milyar euro seviyesindeydi. Ancak AB’nin diğer kaynaklardan yaptığı ithalatın yarı yarıya azaltması nedeniyle Rus LNG'nin payı yüzde 13.3'ten yüzde 18.6'ya yükseldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, AB'nin 2022'de Rusya'dan hidrokarbon ithalatını azaltma planına rağmen AB ülkelerinin Rus doğalgaz alımını artırmaya devam ettiğini bildirmişti. Biriçevskiy, halihazırda Rus gazının AB'nin toplam ithalatındaki payının yüzde 15'e ulaştığını belirtmişti.Daha önce İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yasak getirerek Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını duyurmuştu.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus gazını daha pahalıya satın almaya devam ettiğini ve Rus petrol ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetmişti.
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avrupa birliği, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat, yaptırım, ispanya, hollanda, fransa, belçika, doğalgaz, rusya dışişleri bakanlığı, isveç
avrupa birliği, rusya, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), ithalat, yaptırım, ispanya, hollanda, fransa, belçika, doğalgaz, rusya dışişleri bakanlığı, isveç

AB, Rusya’dan LNG alımlarını Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı

09:04 17.09.2024 (güncellendi: 09:06 17.09.2024)
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMISsıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AFP 2023 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
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Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan 565 milyon 700 bin euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal ederek alımlarını Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı öğrenildi.
Sputnik'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, AB geçen Temmuz ayında Rusya’dan 565 milyon 700 bin euro değerinde LNG satın aldı.
AB’nin Rusya’dan LNG alımı aylık ve yıllık bazda yüzde 13.5 artış gösterirken en büyük alıcısı konumuna İspanya sahip oldu. İspanya, Rusya’dan LNG ithalatını 2.3 kat artırarak değer bazında 240 milyon 800 bin euro’ya çıkardı.
Rusya’dan ithalatını artıran bir diğer ülke Hollanda oldu. Bu ülke LNG alımını yüzde 25 oranında artırarak 57 milyon 200 bine euro’ya çıkardı.
Rus LNG’nin en büyük ikinci alıcısı olan Fransa’nın ithalatı Temmuz ayında yüzde 11 düşüşle 210 milyon 400 bin euro olarak gerçekleşti. Belçika da alımlarını iki kat azaltarak 47 milyon 700 bin euro değerinde LNG ithal etti.
Toplamda, AB ülkeleri bu yılın ilk yedi ayında Rusya’dan 4 milyar euro değerinde LNG satın alırken bu rakam geçen yılın aynı döneminde 5.5 milyar euro seviyesindeydi. Ancak AB’nin diğer kaynaklardan yaptığı ithalatın yarı yarıya azaltması nedeniyle Rus LNG'nin payı yüzde 13.3'ten yüzde 18.6'ya yükseldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Departmanı Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, AB'nin 2022'de Rusya'dan hidrokarbon ithalatını azaltma planına rağmen AB ülkelerinin Rus doğalgaz alımını artırmaya devam ettiğini bildirmişti. Biriçevskiy, halihazırda Rus gazının AB'nin toplam ithalatındaki payının yüzde 15'e ulaştığını belirtmişti.
Daha önce İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına yasak getirerek Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeyi planladığını duyurmuştu.
Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus gazını daha pahalıya satın almaya devam ettiğini ve Rus petrol ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetmişti.
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