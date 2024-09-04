https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/isvec-disisleri-bakani-tobias-billstrom-istifa-etti-1087656299.html

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström istifa etti

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström istifa etti

Sputnik Türkiye

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström sosyal medya hesabı üzerinden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a istifa dilekçesini gelecek çarşamba günü parlamentonun... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı X'ten, istifa kararını duyurdu. Billström aktif siyaseti bırakacağını da açıkladı.İsveç Dışişleri Bakanlığı döneminde Filistin çağrısıRefah'ta yaşananlardan dolayı Dışişleri Bakanı Billström, İsrail tanklarının Refah'ın merkezine ulaşmasından büyük endişe duyduğunu açıklamıştı. Billström açıklamasında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a yönelik askeri saldırının durdurulmasına yönelik kararının uygulanması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca Filistin'de uzun vadede iki devletli çözümün olması gerektiğine değinmişti.Dişişleri Bakanlığı döneminde Türkiye'ye ziyaretlerde bulunan Billström, İsveç'in NATO üyeliği konusunda çalışmaları ile tanınmıştı.Tobias Billström kimdir?İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström 27 Aralık 1973 tarihinde doğdu. 50 yaşındaki siyasetçi Ilımlı Birlik Partisi'ne katıldı. 18 Ekim 2022'den bu yana Ulf Kristersson'un başbakanlığındaki kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor. 2002 genel seçimlerinden itibaren Malmö Belediyesi'ni (2002–2022) ve Stockholm İlçesi'ni (2022'den itibaren) temsilen Riksdag'da milletvekili olarak yer aldı. Dışişleri Bakanı Billström, daha önce 2006-2014 yılları arasında Göç ve İltica Politikası Bakanı olarak görev yapmış, 2010 yılında ise Fredrik Reinfeldt hükümetinde kısa bir süre Çalışma Bakanı olarak bulundu. Ayrıca, 2014-2017 yılları arasında Riksdag'da Birinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-1087654081.html

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isveç, nato, istifa, başbakan, avrupa, filistin, israil-filistin, siyaset