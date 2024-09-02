https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rusya-disisleri-ab-ulkeleri-rus-dogalgaz-ithalatini-artiriyor-1087524840.html

Rusya Dışişleri: AB ülkeleri Rus doğalgaz ithalatını artırıyor

Rusya Dışişleri: AB ülkeleri Rus doğalgaz ithalatını artırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Biriçevskiy, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan doğalgaz alımlarını artırmaya devam ettiğini belirterek, “Rus gazın... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T09:39+0300

2024-09-02T09:39+0300

2024-09-02T09:43+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e açıklamasında, “AB'nin 2022'de Rusya'dan hidrokarbon ithalatını azaltma planına rağmen, Avrupa ticaret istatistikleri Rusya'nın AB ülkelerine doğal gaz ithalatının artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Nitekim bu yılın ilk yarısında AB, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan daha fazla doğalgaz ithal etti” ifadesini kullandı.Halihazırda Rus gazının AB'nin toplam ithalatındaki payının yüzde 15'e ulaştığını kaydeden Rus diplomat, Fransa’nın bu yılın ilk çeyreğinde Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını iki katına çıkararak 4 milyar 400 milyon metreküpe çıkardığını belirterek, “Bunun büyük bir kısmını üçüncü ülkelere yeniden ihraç ediliyor” dedi.Rus enerji devi Gazprom, 2022’de Avrupa’nın birçok ülkesine gaz arzını kısmen veya tamamen durdurmuştu. Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğalgaz parasının ruble cinsinden ödenmesi emrini yerine getirmedikleri ve diğer teknik nedenleri gerekçe göstererek Bulgaristan, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Danimarka'ya sevkiyatı kesmişti. Daha sonra Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım ve Belarus’tan geçen ‘Yamal-Avrupa’ boru hatları üzerinden sevkiyatlara son verilmiş, Ukrayna’dan geçen sevkiyatta da önemli ölçüde azalma olmuştu.Moskova, Batı’nın Rusya'dan hidrokarbon almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını defalarca dile getirerek yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığın içine düşecekleri uyarısında bulunmuştu. Moskova, sevkiyatı reddeden ülkelerin aracılar vasıtasıyla Rus gazını daha pahalıya satın almaya devam ettiğini ve Rus petrol ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydetmişti.

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