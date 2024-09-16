https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/altinda-yeni-rekor-haftaya-kritik-seviyenin-uzerinde-basladi-1088055739.html
Altında yeni rekor: Haftaya kritik seviyenin üzerinde başladı
Altında yeni rekor: Haftaya kritik seviyenin üzerinde başladı
Sputnik Türkiye
Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın haftaya 2 bin 823 liradan başladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T09:23+0300
2024-09-16T09:23+0300
2024-09-16T10:16+0300
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Altın fiyatları geçen hafta başlayan rekor serisini bu haftaya da taşıdı. Fed'in faiz kararı beklentisi, altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oluyor.Faiz indirimi beklentisi ne kadar?Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistler genel olarak 25 baz puanlık indirim beklerken, bazı isimler bu oranın 50 baz puan olabileceğini belirtiyor.Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları şöyle:Gram altın 2 bin 825 TLÇeyrek altın 4 bin 653 TLTam altın 18 bin 557 TLOns altın 2 bin 589 dolar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/merkez-bankasi-eylul-ayi-anketi-yayimlandi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1087976656.html
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Altında yeni rekor: Haftaya kritik seviyenin üzerinde başladı
09:23 16.09.2024 (güncellendi: 10:16 16.09.2024)
Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın haftaya 2 bin 823 liradan başladı.
Altın fiyatları geçen hafta başlayan rekor serisini bu haftaya da taşıdı. Fed'in faiz kararı beklentisi, altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oluyor.
Faiz indirimi beklentisi ne kadar?
Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistler genel olarak 25 baz puanlık indirim beklerken, bazı isimler bu oranın 50 baz puan olabileceğini belirtiyor.
Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları şöyle:
Çeyrek altın 4 bin 653 TL
Ons altın 2 bin 589 dolar