https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/altinda-yeni-rekor-haftaya-kritik-seviyenin-uzerinde-basladi-1088055739.html

Altında yeni rekor: Haftaya kritik seviyenin üzerinde başladı

Altında yeni rekor: Haftaya kritik seviyenin üzerinde başladı

Sputnik Türkiye

Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın haftaya 2 bin 823 liradan başladı. 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T09:23+0300

2024-09-16T09:23+0300

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Altın fiyatları geçen hafta başlayan rekor serisini bu haftaya da taşıdı. Fed'in faiz kararı beklentisi, altın fiyatlarında da hareketliliğe sebep oluyor.Faiz indirimi beklentisi ne kadar?Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomistler genel olarak 25 baz puanlık indirim beklerken, bazı isimler bu oranın 50 baz puan olabileceğini belirtiyor.Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları şöyle:Gram altın 2 bin 825 TLÇeyrek altın 4 bin 653 TLTam altın 18 bin 557 TLOns altın 2 bin 589 dolar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/merkez-bankasi-eylul-ayi-anketi-yayimlandi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1087976656.html

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