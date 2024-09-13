https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/merkez-bankasi-eylul-ayi-anketi-yayimlandi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1087976656.html
Merkez Bankası Eylül ayı anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankası Eylül ayı anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'e, dolar/TL beklentisi ise 37,16'ya... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T10:43+0300
2024-09-13T10:43+0300
2024-09-13T10:44+0300
ekonomi
dolar
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altın
enflasyon
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon ve döviz kuru tahminlerinde düşüş yaşandı. Ankette yer alan enflasyon, döviz kuru ve büyüme beklentilerinde önemli revizyonlar yapıldı.Enflasyon tahminlerinde düşüşAnkete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki ayki yüzde 43,31 seviyesinden yüzde 43,14'e geriledi. Ayrıca 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a düştü. Uzun vadeli tahminlerde ise 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e revize edildi.Dolar/TL beklentisi gerilediYıl sonu dolar/TL tahmini de bir miktar gerileyerek 37,27'den 37,16'ya düştü. Ancak 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 42,03'ten 42,43'e yükseldi, bu da döviz kurunda orta vadede yukarı yönlü bir hareket beklendiğini gösteriyor.Büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildiTCMB'nin anketine göre Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahmini de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye çekildi. Ayrıca 2025 yılı için öngörülen büyüme oranı da yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürüldü.Anket katılımcılarıPiyasa katılımcıları anketi, 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektör olmak üzere toplam 72 katılımcıyla her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu anket, piyasanın genel beklentilerini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
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2024 yılı enflasyon beklentisi ne kadar?, yıl sonu enflasyon beklentisi kaç?, yıl sonu enflasyon zammı ne kadar olur?, 2024 yıl sonu euro ne olur?
2024 yılı enflasyon beklentisi ne kadar?, yıl sonu enflasyon beklentisi kaç?, yıl sonu enflasyon zammı ne kadar olur?, 2024 yıl sonu euro ne olur?
Merkez Bankası Eylül ayı anketi yayımlandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
10:43 13.09.2024 (güncellendi: 10:44 13.09.2024)
Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Buna göre Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'e, dolar/TL beklentisi ise 37,16'ya geriledi. Ankette, büyüme beklentileri de düşüş gösterdi. 2025 büyüme tahmini yüzde 3,4 olarak güncellendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon ve döviz kuru tahminlerinde düşüş yaşandı. Ankette yer alan enflasyon, döviz kuru ve büyüme beklentilerinde önemli revizyonlar yapıldı.
Enflasyon tahminlerinde düşüş
Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki ayki yüzde 43,31 seviyesinden yüzde 43,14'e geriledi. Ayrıca 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a düştü. Uzun vadeli tahminlerde ise 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e revize edildi.
Dolar/TL beklentisi geriledi
Yıl sonu dolar/TL tahmini de bir miktar gerileyerek 37,27'den 37,16'ya düştü. Ancak 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 42,03'ten 42,43'e yükseldi, bu da döviz kurunda orta vadede yukarı yönlü bir hareket beklendiğini gösteriyor.
Büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi
TCMB'nin anketine göre Türkiye'nin yıl sonu büyüme tahmini de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye çekildi. Ayrıca 2025 yılı için öngörülen büyüme oranı da yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürüldü.
Piyasa katılımcıları anketi, 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektör olmak üzere toplam 72 katılımcıyla her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu anket, piyasanın genel beklentilerini ortaya koyması açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.