https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sila-bebegin-saglik-durumu-hala-ciddiyetini-koruyor-1087998340.html
Sıla bebeğin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor
Sıla bebeğin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor
Sputnik Türkiye
Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T17:54+0300
2024-09-13T17:54+0300
2024-09-13T17:54+0300
türkiye
sıla bebek
tekirdağ
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuğa şiddet
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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam eden Sıla bebeğin sağlık durumunu hala ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ne olmuştu?Tekirdağ'da anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi 'uyanmadığını' belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası minik kız beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.Anne itiraf etmiştiAnne B.Y'nin , savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istismara-ugrayan-sila-bebegin-annesi-zarar-verildigini-anladigini-ve-duyulmamasi-icin-ortbas-1087953714.html
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sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa şiddet
sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa şiddet
Sıla bebeğin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor
Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam eden Sıla bebeğin sağlık durumunu hala ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Tekirdağ'da anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi 'uyanmadığını' belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası minik kız beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.
Anne B.Y'nin , savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenilmişti.