https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/sila-bebegin-saglik-durumu-hala-ciddiyetini-koruyor-1087998340.html

Sıla bebeğin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor

Sıla bebeğin sağlık durumu hala ciddiyetini koruyor

Sputnik Türkiye

Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T17:54+0300

2024-09-13T17:54+0300

2024-09-13T17:54+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuğa şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087875256_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_a00f44c16c05f84094cc6f8b28c21ee5.jpg

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam eden Sıla bebeğin sağlık durumunu hala ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ne olmuştu?Tekirdağ'da anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi 'uyanmadığını' belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası minik kız beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.Anne itiraf etmiştiAnne B.Y'nin , savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istismara-ugrayan-sila-bebegin-annesi-zarar-verildigini-anladigini-ve-duyulmamasi-icin-ortbas-1087953714.html

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa şiddet