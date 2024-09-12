https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istismara-ugrayan-sila-bebegin-annesi-zarar-verildigini-anladigini-ve-duyulmamasi-icin-ortbas-1087953714.html
İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi, zarar verildiğini anladığını ve duyulmaması için 'örtbas ettiğini' itiraf etti
İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi, zarar verildiğini anladığını ve duyulmaması için 'örtbas ettiğini' itiraf etti
Sputnik Türkiye
Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin annesinin savcılıkta kızının 'zarar' gördüğünü anladığını ama 'olayı örtbas ettiğini' söylediği... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T18:35+0300
2024-09-12T18:35+0300
2024-09-12T18:35+0300
türkiye
sıla bebek
tekirdağ
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel istismar
çocuğa şiddet
tutuklama
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Tekirdağ'ın Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kimsenin duymaması için örtbas ettiğini söylediAnne B.Y'nin küçük bebeği 'uyanmadığını' söyleyerek hastaneye götürdüğü belirtilirken, savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.'O aile biraz problemli bir aileydi'Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi. Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-siddet-ve-istismara-ugrayan-iki-yasindaki-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1087945034.html
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sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, çocuğa şiddet, tutuklama
sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, çocuğa şiddet, tutuklama
İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi, zarar verildiğini anladığını ve duyulmaması için 'örtbas ettiğini' itiraf etti
Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin annesinin savcılıkta kızının 'zarar' gördüğünü anladığını ama 'olayı örtbas ettiğini' söylediği ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Kimsenin duymaması için örtbas ettiğini söyledi
Anne B.Y'nin küçük bebeği 'uyanmadığını' söyleyerek hastaneye götürdüğü belirtilirken, savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.
'O aile biraz problemli bir aileydi'
Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi. Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.
Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:
"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik. Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."