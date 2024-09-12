https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/istismara-ugrayan-sila-bebegin-annesi-zarar-verildigini-anladigini-ve-duyulmamasi-icin-ortbas-1087953714.html

İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi, zarar verildiğini anladığını ve duyulmaması için 'örtbas ettiğini' itiraf etti

İstismara uğrayan Sıla bebeğin annesi, zarar verildiğini anladığını ve duyulmaması için 'örtbas ettiğini' itiraf etti

Sputnik Türkiye

Şiddet ve cinsel istismara uğrayan iki yaşındaki Sıla bebeğin annesinin savcılıkta kızının 'zarar' gördüğünü anladığını ama 'olayı örtbas ettiğini' söylediği... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T18:35+0300

2024-09-12T18:35+0300

2024-09-12T18:35+0300

türkiye

sıla bebek

tekirdağ

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel istismar

çocuğa şiddet

tutuklama

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Tekirdağ'ın Malkara'da şiddet ve cinsel saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Sıla bebek soruşturmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kimsenin duymaması için örtbas ettiğini söylediAnne B.Y'nin küçük bebeği 'uyanmadığını' söyleyerek hastaneye götürdüğü belirtilirken, savcılıkta verdiği ifade de, '5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.'O aile biraz problemli bir aileydi'Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi. Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/tekirdagda-siddet-ve-istismara-ugrayan-iki-yasindaki-sila-bebek-hayatini-kaybetti-1087945034.html

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sıla bebek, tekirdağ, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, çocuğa şiddet, tutuklama