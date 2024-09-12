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Cem Gürdeniz'den 'ABD-Güney Kıbrıs' yorumu: 'BM dayatmada bulunursa Türkiye'ye KKTC'de deniz ve hava üsleri verilmeli'
Cem Gürdeniz'den 'ABD-Güney Kıbrıs' yorumu: 'BM dayatmada bulunursa Türkiye'ye KKTC'de deniz ve hava üsleri verilmeli'
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Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu gelişmede bölgede ses getirirken anlaşmanın ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki... 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T15:41+0300
2024-09-12T15:43+0300
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Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu gelişmede bölgede ses getirirken anlaşmanın ne anlama geldiği merak ediliyor. ABD'nin "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurduğu anlaşma ne anlama geliyor? Peki bu anlaşma Mavi Vatan kavramını nasıl etkiler? Bu hamle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu anlaşma karşısında atacağı adımlar ne yönde olacak? Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Sputnik'e anlattı.'Bu anlaşmayla KKTC'nin Kuzey bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek amaçlanmıştır'Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan “Savunma İşbirliği Yol Haritası” anlaşmasının amaçlarından birini "KKTC'nin Kuzey bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek" olarak aktarırken duruma yönelik düşüncelerini şu sözlere aktardı: "ABD ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yapılan savunma işbirliği yol haritası anlaşması ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut ve öngörülen uluslararası güvenlik endişelerini ele almak için iş birliği yapma taahhütlerini yeniden teyit etmekteymiş. Ayrıca Yol haritası, insani krizlere müdahaleyi geliştirmek ve iklim değişikliğinin ulusal güvenlik etkileri, kötü niyetli etkilere karşı koyma ve askeri güçler arasında birlikte çalışabilirliği oluşturma dahil olmak üzere temel güvenlik kaygılarını daha iyi anlamak ve ele almak için bir çerçeve oluşturuyormuş. Bunlar tabi ki görünen amaçlar. Görünmeyen gündem kanaatimce iki hedefe yönelik; birincisi gelecekte adadaki Amerikan deniz hava ve hatta kara varlığına güçlendirerek Suda ve Dedeağaç‘tan sonra Akdeniz’de üçüncü büyük Amerikan yığınaklanmasına alt yapı sağlamak; ikincisi de Türkiye’ye gözdağı vererek gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek için gereken altyapıyı hazırlamak olarak değerlendiriyorum."'Bu anlaşmanın en çok Türkiye’nin aleyhinde olacağını söylemeye zaten gerek yok'Gürdeniz, Sputnik'e yaptığı açıklamada anlaşmanın bölgede yaratacağı değişiklikleri "Bu anlaşmanın en çok Türkiye’nin aleyhinde olacağını söylemeye zaten gerek yok" diyerek özetlerken sözlerini şu şekilde tamamladı; "Bu anlaşmanın ne tip değişiklikler getireceğinin ipuçlarını imza Töreni sonrası Rum savunma Bakanı‘nın yaptığı açıklamalardan anlayabiliriz şöyle demiş: 'İmzalanan İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası, ilişkilerimizi daha da derinleştirecektir stratejik ortaklığımız şu anda hiç olmadığı kadar güçlü bir seviyededir. Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programı ve Kıbrıslı askerlere ABD'de eğitim alma olanağı sağlanması, Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Verme Anlaşması (ACSA) ve Güney Kıbrıs'ın New Jersey eyaleti ile Eyalet Ortaklığı Programı'na (SPP) dâhil edilmesi bunun kanıtıdır. Program, ordumuza teknik bilgi, bilimsel bilgi birikimi ve askeri konularda sürekli gelişmelere erişim imkanı sağlıyor. 2022 yılında ABD'nin Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması ve 2023 yılında da bu kararın yenilenmesi çok önemlidir. Bunlar Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü ortaya koymakta ve askeri teçhizatımızın modernizasyonunu sağlamaktadır.' Anlaşmaya imza koyan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander da İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası'nın imzalanmasının, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkilerinde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ABD’nin bir ortağı olduğunu ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünü söylemiş.ABD soğuk savaş sonrası Kıbrıs'ı, ilk kez 2006 yılında İsrail Lübnan savaşında Lübnan'dan tahliye operasyonları sırasında güvenli liman olarak kullanmıştı. Ayrıca 2023’de Sudan ve İsrail'den gelen Amerikalıları kabul ederek sadakatini kanıtlamıştı. Bugün de ABD Gazze’ye yardım operasyonları ve bölgedeki savaş gemilerine destek için GKRY limanlarını kullanıyor."Bu anlaşma, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Kurucu Anlaşması ve Garanti Anlaşmasının artık tanınmadığı anlamına gelir"Emekli Tümamiral Gürdeniz ABD’nin bu anlaşmayı mihenk taşı olarak görmesinin doğal olduğunu belirtirken stratejik ortaklığa etkilerini şu şekilde belirtirken: "ABD’nin bu anlaşmayı mihenk taşı olarak görmesi doğaldır çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihi boyunca komünist partinin Avrupa’da en güçlü olduğu Amerikan karşıtlığının her dönem tepe yaptığı bir Rusya kalesi iken özellikle 2008 sonrası süratle Amerikan etki alanına girdi ve şu an tamamen bir Amerikan kalesine dönüşmüş durumda.Gerçekte ABD’nin büyük bir diplomasi zaferi olarak da görülebilir. Tabii ki ABD’nin Türkiye’nin tanımadığı 74 Barış harekatının halen ateşkes safhasında durmuş olduğu bir konjonktürde bu ülkeyle Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak savunma iş birliği anlaşması imzalaması fay hatlarını kırmaya adaydır. Bu anlaşma, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Kurucu Anlaşması ve Garanti Anlaşmasının artık tanınmadığı anlamına gelir. Türkiye ve KKTC'nin bu anlaşmayı en sert şekilde kınaması gerekir. Bu gelişmelere rağmen hala Kıbrıs Devleti Kurucu Anlaşmaları yürürlüktedir denemez. BM federasyon çözümü için Ankara ve KKTC’ye bu anlaşmaları bahane ederek dayatmada bulunamaz. Bu durumda Türkiye ve KKTC Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanmalı ve Türkiye'ye deniz ve hava üsleri verilmelidir" diyerek sözlerini bitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/abd-ile-guney-kibris-savunma-anlasmasi-imzaladi-dogu-akdeniz-denklemine-bir-etkisi-olabilir-mi-1087905585.html
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Cem Gürdeniz'den 'ABD-Güney Kıbrıs' yorumu: 'BM dayatmada bulunursa Türkiye'ye KKTC'de deniz ve hava üsleri verilmeli'

15:41 12.09.2024 (güncellendi: 15:43 12.09.2024)
© Orhan ÇiçekDENİZKURT-I
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Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu gelişmede bölgede ses getirirken anlaşmanın ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki bu anlaşma Mavi Vatan kavramını nasıl etkiler? Ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu anlaşma karşısında atacağı adımlar ne yönde olacak? Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Sputnik'e anlattı.
Güney Kıbrıs ile ABD arasındaSavunma İşbirliği Yol Haritası imzalandı. Bu gelişmede bölgede ses getirirken anlaşmanın ne anlama geldiği merak ediliyor. ABD'nin "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurduğu anlaşma ne anlama geliyor? Peki bu anlaşma Mavi Vatan kavramını nasıl etkiler? Bu hamle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için ne anlama geliyor? Türkiye'nin bu anlaşma karşısında atacağı adımlar ne yönde olacak? Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Sputnik'e anlattı.

'Bu anlaşmayla KKTC'nin Kuzey bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek amaçlanmıştır'

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan “Savunma İşbirliği Yol Haritası” anlaşmasının amaçlarından birini "KKTC'nin Kuzey bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek" olarak aktarırken duruma yönelik düşüncelerini şu sözlere aktardı:
"ABD ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında yapılan savunma işbirliği yol haritası anlaşması ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut ve öngörülen uluslararası güvenlik endişelerini ele almak için iş birliği yapma taahhütlerini yeniden teyit etmekteymiş. Ayrıca Yol haritası, insani krizlere müdahaleyi geliştirmek ve iklim değişikliğinin ulusal güvenlik etkileri, kötü niyetli etkilere karşı koyma ve askeri güçler arasında birlikte çalışabilirliği oluşturma dahil olmak üzere temel güvenlik kaygılarını daha iyi anlamak ve ele almak için bir çerçeve oluşturuyormuş. Bunlar tabi ki görünen amaçlar. Görünmeyen gündem kanaatimce iki hedefe yönelik; birincisi gelecekte adadaki Amerikan deniz hava ve hatta kara varlığına güçlendirerek Suda ve Dedeağaç‘tan sonra Akdeniz’de üçüncü büyük Amerikan yığınaklanmasına alt yapı sağlamak; ikincisi de Türkiye’ye gözdağı vererek gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız varlığını sürdürmesini önlemek için gereken altyapıyı hazırlamak olarak değerlendiriyorum."

'Bu anlaşmanın en çok Türkiye’nin aleyhinde olacağını söylemeye zaten gerek yok'

Gürdeniz, Sputnik'e yaptığı açıklamada anlaşmanın bölgede yaratacağı değişiklikleri "Bu anlaşmanın en çok Türkiye’nin aleyhinde olacağını söylemeye zaten gerek yok" diyerek özetlerken sözlerini şu şekilde tamamladı;
"Bu anlaşmanın ne tip değişiklikler getireceğinin ipuçlarını imza Töreni sonrası Rum savunma Bakanı‘nın yaptığı açıklamalardan anlayabiliriz şöyle demiş: 'İmzalanan İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası, ilişkilerimizi daha da derinleştirecektir stratejik ortaklığımız şu anda hiç olmadığı kadar güçlü bir seviyededir. Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) programı ve Kıbrıslı askerlere ABD'de eğitim alma olanağı sağlanması, Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Verme Anlaşması (ACSA) ve Güney Kıbrıs'ın New Jersey eyaleti ile Eyalet Ortaklığı Programı'na (SPP) dâhil edilmesi bunun kanıtıdır. Program, ordumuza teknik bilgi, bilimsel bilgi birikimi ve askeri konularda sürekli gelişmelere erişim imkanı sağlıyor. 2022 yılında ABD'nin Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunun kaldırılması ve 2023 yılında da bu kararın yenilenmesi çok önemlidir. Bunlar Kıbrıs’ın bölgedeki rolünü ortaya koymakta ve askeri teçhizatımızın modernizasyonunu sağlamaktadır.' Anlaşmaya imza koyan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander da İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası'nın imzalanmasının, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili savunma ilişkilerinde önemli bir mihenk taşı olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın Avrupa ve Doğu Akdeniz'de ABD’nin bir ortağı olduğunu ve Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünü söylemiş.
ABD soğuk savaş sonrası Kıbrıs'ı, ilk kez 2006 yılında İsrail Lübnan savaşında Lübnan'dan tahliye operasyonları sırasında güvenli liman olarak kullanmıştı. Ayrıca 2023’de Sudan ve İsrail'den gelen Amerikalıları kabul ederek sadakatini kanıtlamıştı. Bugün de ABD Gazze’ye yardım operasyonları ve bölgedeki savaş gemilerine destek için GKRY limanlarını kullanıyor.

"Kanaatimce bu anlaşma bölgedeki jeopolitik dengenin Türkiye aleyhinde değişimini tetikleyecektir. Dolayısı ile ABD’nin Süveyş Kanalı, Levant kıyıları ve Güney Ege geçitlerini kontrol eden böylesine kritik bir coğrafyada üslenme ve lojistik destek tesisleri kurma olanağı elde etmesi doğu Akdeniz stratejisinde diğer küresel güç rakiplerinin de aleyhinde olacaktır. Bu olanak İsrail’in ilerden savunulması için de büyük fırsat penceresi açacaktır. Doğu Akdeniz’de en büyük etki şüphesiz Suriye’deki Amerikan askeri varlığının desteklenmesine, ve ayrıca devam eden Gazze savaşında İsrail’in desteklenmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlaşmanın en çok Türkiye’nin aleyhinde olacağını söylemeye zaten gerek yok. Adada zaten iki egemen İngiliz üssü vardı şimdi bu eksene Amerikan varlığını da eklemek gerekecektir."

"Bu anlaşma, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Kurucu Anlaşması ve Garanti Anlaşmasının artık tanınmadığı anlamına gelir"

Emekli Tümamiral Gürdeniz ABD’nin bu anlaşmayı mihenk taşı olarak görmesinin doğal olduğunu belirtirken stratejik ortaklığa etkilerini şu şekilde belirtirken:
"ABD’nin bu anlaşmayı mihenk taşı olarak görmesi doğaldır çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarihi boyunca komünist partinin Avrupa’da en güçlü olduğu Amerikan karşıtlığının her dönem tepe yaptığı bir Rusya kalesi iken özellikle 2008 sonrası süratle Amerikan etki alanına girdi ve şu an tamamen bir Amerikan kalesine dönüşmüş durumda.
Gerçekte ABD’nin büyük bir diplomasi zaferi olarak da görülebilir. Tabii ki ABD’nin Türkiye’nin tanımadığı 74 Barış harekatının halen ateşkes safhasında durmuş olduğu bir konjonktürde bu ülkeyle Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak savunma iş birliği anlaşması imzalaması fay hatlarını kırmaya adaydır. Bu anlaşma, 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Kurucu Anlaşması ve Garanti Anlaşmasının artık tanınmadığı anlamına gelir. Türkiye ve KKTC'nin bu anlaşmayı en sert şekilde kınaması gerekir. Bu gelişmelere rağmen hala Kıbrıs Devleti Kurucu Anlaşmaları yürürlüktedir denemez. BM federasyon çözümü için Ankara ve KKTC’ye bu anlaşmaları bahane ederek dayatmada bulunamaz. Bu durumda Türkiye ve KKTC Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanmalı ve Türkiye'ye deniz ve hava üsleri verilmelidir" diyerek sözlerini bitirdi.
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