https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/abd-ile-guney-kibris-savunma-anlasmasi-imzaladi-dogu-akdeniz-denklemine-bir-etkisi-olabilir-mi-1087905585.html

ABD ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı: Hamlenin Doğu Akdeniz denklemine bir etkisi olabilir mi?

ABD ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı: Hamlenin Doğu Akdeniz denklemine bir etkisi olabilir mi?

Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Bu durum Doğu Akdeniz denklemini nasıl etkiler?.. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T15:46+0300

2024-09-11T15:46+0300

2024-09-11T15:47+0300

dünya

abd

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abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

abd savunma bakanlığı

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2 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği hız kesmiyor. Son olarak ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandı. Pentagon'un "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurduğu anlaşma ne anlama geliyor? Anlaşmanın içeriği ne? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Sputnik'e anlattı. 'Bu anlaşma zemin yoklamasıdır'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İş birliği Yol Haritası” imzalanan anlaşmanın bir 'zemin yoklaması' olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu anlaşma ABD ve Güney Kıbrıs tarafından yapılan bir zemin yoklamasıdır. Türkiye'nin 50 yıllık sabrını bozar. Böyle bir durumda Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir. Eğer bu durum arka kapı diplomasisi ile çözülmez ise Türkiye'nin bu durumu BM'ye taşıması ve kendi çıkarlarını gözetmesi gerekir."'Bu anlaşma bölgede güvenliği ve barışı bozabilir'Kutluk, bu anlaşmanın bölgede güvenliği ve barışı bozabileceğine değinirken konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Türkiye'nin bölgedeki durumu silahlanan Güney Kıbrıs karşısında ne yöne evrilir?Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türkiye'nin bölgedeki durumun silahlanan Güney Kıbrıs karşısında değişmeyeceğini belirterek sözlerini 'Türkiye'nin bölgedeki siyasi ağırlığını kıracak herhangi bir güç söz konusu değil' diyerek bitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/blinken-abd-ukraynanin-rusya-topraklarina-atacms-fuzeleriyle-saldirmasina-izin-verebilir-1087883620.html

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