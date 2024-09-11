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ABD ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı: Hamlenin Doğu Akdeniz denklemine bir etkisi olabilir mi?
ABD ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı: Hamlenin Doğu Akdeniz denklemine bir etkisi olabilir mi?
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Bu durum Doğu Akdeniz denklemini nasıl etkiler?.. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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2 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği hız kesmiyor. Son olarak ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandı. Pentagon'un "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurduğu anlaşma ne anlama geliyor? Anlaşmanın içeriği ne? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Sputnik'e anlattı. 'Bu anlaşma zemin yoklamasıdır'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İş birliği Yol Haritası” imzalanan anlaşmanın bir 'zemin yoklaması' olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu anlaşma ABD ve Güney Kıbrıs tarafından yapılan bir zemin yoklamasıdır. Türkiye'nin 50 yıllık sabrını bozar. Böyle bir durumda Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir. Eğer bu durum arka kapı diplomasisi ile çözülmez ise Türkiye'nin bu durumu BM'ye taşıması ve kendi çıkarlarını gözetmesi gerekir."'Bu anlaşma bölgede güvenliği ve barışı bozabilir'Kutluk, bu anlaşmanın bölgede güvenliği ve barışı bozabileceğine değinirken konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti: Türkiye'nin bölgedeki durumu silahlanan Güney Kıbrıs karşısında ne yöne evrilir?Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türkiye'nin bölgedeki durumun silahlanan Güney Kıbrıs karşısında değişmeyeceğini belirterek sözlerini 'Türkiye'nin bölgedeki siyasi ağırlığını kıracak herhangi bir güç söz konusu değil' diyerek bitirdi.
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ABD ile Güney Kıbrıs savunma anlaşması imzaladı: Hamlenin Doğu Akdeniz denklemine bir etkisi olabilir mi?

15:46 11.09.2024 (güncellendi: 15:47 11.09.2024)
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin NavalABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi
ABD donanma Kızıldeniz Doğu Akdeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Information Technician Second Class Ruskin Naval
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Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İşbirliği Yol Haritası” imzalandı. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Bu durum Doğu Akdeniz denklemini nasıl etkiler? Türkiye'nin bölgedeki durumu, ABD tarafından silahlanan Güney Kıbrıs karşısında ne yöne evrilir? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Sputnik'e anlattı.
2 yıl önce Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırarak Doğu Akdeniz denkleminde Türkiye karşıtı kilit bir hamlede bulunan ABD'nin Güney Kıbrıs yönetimine dönük silah ve lojistik desteği hız kesmiyor. Son olarak ABD ile Güney Kıbrıs arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşması imzalandı. Pentagon'un "Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliği için önemli" diyerek duyurduğu anlaşma ne anlama geliyor? Anlaşmanın içeriği ne? Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Sputnik'e anlattı.

'Bu anlaşma zemin yoklamasıdır'

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk Güney Kıbrıs ile ABD arasında “Savunma İş birliği Yol Haritası” imzalanan anlaşmanın bir 'zemin yoklaması' olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu anlaşma ABD ve Güney Kıbrıs tarafından yapılan bir zemin yoklamasıdır. Türkiye'nin 50 yıllık sabrını bozar. Böyle bir durumda Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir. Eğer bu durum arka kapı diplomasisi ile çözülmez ise Türkiye'nin bu durumu BM'ye taşıması ve kendi çıkarlarını gözetmesi gerekir."

'Bu anlaşma bölgede güvenliği ve barışı bozabilir'

Kutluk, bu anlaşmanın bölgede güvenliği ve barışı bozabileceğine değinirken konuya ilişkin düşüncelerini şu şekilde ifade etti:
"Bu anlaşma bölgede güvenliği ve barışı bozabilir. Deniz yetki alanını bozar ve bölgede huzursuzluğa neden olur. Böyle bir durumda gerek Kuzey Kıbrıs gerekse Türkiye sıcak çatışma dahil bütün tedbirleri alacaktır."

Türkiye'nin bölgedeki durumu silahlanan Güney Kıbrıs karşısında ne yöne evrilir?

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türkiye'nin bölgedeki durumun silahlanan Güney Kıbrıs karşısında değişmeyeceğini belirterek sözlerini 'Türkiye'nin bölgedeki siyasi ağırlığını kıracak herhangi bir güç söz konusu değil' diyerek bitirdi.
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