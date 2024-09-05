https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/turkiyenin-bricse-uyeligi-gundemde-birlige-katilmasi-milli-guvenligi-acisindan-buyuk-onem-tasiyor-1087681259.html

Türkiye'nin 'BRICS'e üyelik gündemini' değerlendiren tarihçi Perinçek: 'Milli güvenlik açısından büyük önem taşıyor'

Türkiye'nin 'BRICS'e üyelik gündemini' değerlendiren tarihçi Perinçek: 'Milli güvenlik açısından büyük önem taşıyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin BRICS'e üye olacağına yönelik açıklamalar sıcaklığını korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da düzenlenecek olan BRICS zirvesine gideceği... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:38+0300

2024-09-05T18:38+0300

2024-09-05T18:48+0300

türkiye

brics

brics

brics zirvesi

brics kalkınma bankası

küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics

brics liderler zirvesi

türkiye brics

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Batı basının ortaya attığı "Türkiye BRICS'e katılmak istiyor" manşetiyle dünya gündemine oturan konu, Rusya ve Türkiye'den yapılan peş peşe açıklamalar ile de ilgi odağı oldu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye'nin, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu belirterek Ankara'nın talebinin birlik ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemiş, Türkiye adına ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşarak şunları aktarmıştı:Rusya: Türkiye'nin bu ilgisini çok uzun süredir vardıBu gelişmeler yaşanırken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan dikkat çeken açıklama geldi. "Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor" diyen Peskov, Türkiye'nin bu ilgisini çok uzun süredir olduğunun da altını çizdi.Erdoğan BRICS zirvesine gidecekHemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazan’da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiği de taraflarca onaylandı.Çin'den de destek açıklaması geldiKonuyla ilgili de bir açıklama Çin'den gelirken, Pekin öyle bir durumda Türkiye’yi destekleyeceklerini duyurdu.AB'den 'üyelik sopalı' rest Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğu iddialarına ise Avrupa Birliği'nden her zaman olduğu gibi rest geldi. Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin BRICS başvurusuna 'rağmen' AB'ye 'aday ülke statüsünün' devam ettiğini belirtti ve Ankara'ya 'AB değerlerine bağlılık' çağrısında bulundu.60'ı aşkın senedir Türkiye'yi 'adaylık vaadiyle' bekleten AB'nin, Batılı ülkelerin 'istemediği' diğer her konuda olduğu gibi Ankara'ya yine 'adaylık sürecinin sekteye uğrayabileceği' tehdidinde bulunduğu görüldü.'Türkiye'nin Avrasya cephesinde yer alması dünyadaki dengeleri de ciddi bir şekilde değiştirecek'Peki bu gelişmeler hep birlikte değerlendirildiğinde tabloda neler ortaya çıkıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Sputnik'e anlatan tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, BRICS ekseninde Türkiye'nin geleceği için 'yükselen ekonominin yaşandığı coğrafyada' olması gerektiğine değinerek, son gelişmeleri değerlendirdi."Türkiye'nin BRICS’e katılmasını iki açıdan değerlendirebiliriz" diyen Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti:'Türkiye'nin BRICS’e girmesi, ekonomik krizi aşması ve ABD karşısında çok daha dik durabilmesi için büyük önem taşıyor'Türkiye'nin bugün ABD ile Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Ege'den Trakya'ya, Güney Kafkasya'dan Karadeniz'e kadar karşı karşıya gelmiş durumda olduğunun altını çizen Perinçek, "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bu bölgelerden kuşatıyor. Türkiye'nin ABD'den gelen bu tehdidi dengeleyebilmesi ancak aynı tehdide mustarip ülkelerle bir araya gelmesiyle mümkün olabilecektir. Bu bakımdan Türkiye'nin birliğe katılması Türkiye'nin milli güvenliği açısından büyük önem taşımakta. Ayrıca tabii ABD sadece Türkiye'yi silahla tehdit etmiyor. Ekonomiyle dolar saltanatı ile de tehdit etmektedir. Ekonomiyi bir silah olarak kullanmaktadır. Türkiye'nin kırılgan ekonomisini Türkiye'ye karşı bir zaaf olarak kullanmaktadır. Türkiye'nin BRICS’e girmesi, ekonomik krizi aşması ve bu temelde ekonomisini kalkındırması ve ABD karşısında çok daha dik durabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Yani hem dünya dengeleri açısından hem de Türkiye açısından konu bu şekilde değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.'Batı ciddi bir ekonomik bunalım içerisinde'Perinçek, 'Türkiye’nin BRICS’e katılımı gerçekleşirse ekonomiye etkisinin nasıl olacağı' sorusuna ise şu yanıtları verdi:'Türkiye'nin geleceği yükselen ekonominin yaşandığı 'BRICS coğrafyasında''Ülkeler dolar hegemonyasına karşı kendi milli ekonomilerini koruyacak önemli adımlar atabilirler'Perinçek, 'ortak para birimi konusunun hayata geçebileceğinin' altını çizerken konuya ilişkin şunları söyledi:'BRICS çok kutuplu dünyanın kurulmasının ekonomik örgütlenmesidir'Diğer yandan uzman isim, "NATO askeri bir örgüt. BRICS ise ekonomik bir yapılanma. Fakat tabii ki bu iki örgüt karşı kutupların örgütüdür" diyerek BRICS' in önemini şu sözlerle aktardı:Türkiye’nin olası BRICS üyeliğinin olması bir başka Avrupa ülkesinin de katılma ihtimalini doğurur mu? Perinçek bu soruyu şu sözlerle yanıtlıyor:BRICS'e katılmak Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?Rusya, Çin gibi dünya güçleri ile birlikte olmanın Türk ekonomisini pozitif etkileyeceğine değinen Perinçek sözlerini şu şekilde tamamladı;BRICS üyeliği neden bu kadar önemli? BRICS topluluğunun üye ülkelerine sağladığı önemli avantajlar şu şekilde sıralanabilir:Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BRICS Zirvesi’ne katılımı, Türkiye'nin küresel ekonomik ve siyasi ağlarda daha fazla yer alma isteğini pekiştiren bir adım olarak yorumlanıyor. BRICS üyeliği ile ilgili süreç devam ederken, Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlar dünya gündeminde yakından takip ediliyor.

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