Türkiye'nin 'BRICS'e üyelik gündemini' değerlendiren tarihçi Perinçek: 'Milli güvenlik açısından büyük önem taşıyor'

“Dünya ekonomisinin merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını, yani Atlantik'ten Avrasya coğrafyasına kaydığını batılı finansçılar, ekonomistler, iktisatçılar dahi kabul etmektedir. Batı ciddi bir ekonomik bunalım içerisindedir. Bu bizim, benim veya dünyada Avrasya stratejisini benimseyen insanların tespiti değildir. Bugün Batı gazetelerini okuduğumuzda New York Times'tan, The Telegraph'tan The Times'a hatta Economist'e kadar Atlantik merkezinin 'amiral gemisi' olarak nitelendirebileceğimiz yayın organlarını okuduğumuzda, her gün istisnasız ABD'nin içine düştüğü borç batağı ve Avrupa'nın yaşadığı üretim krizi bu gazetelerin sayfalarında yer alıyor ve gerçekten çok ciddi, umutsuz bir tablo da çiziliyor."