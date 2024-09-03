https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abden-turkiyenin-olasi-brics-uyeligine-ilk-tepki-1087593641.html

AB'den Türkiye'nin olası BRICS üyeliğine ilk tepki

AB'den Türkiye'nin olası BRICS üyeliğine ilk tepki

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin BRICS'e katılmak için başvuru yaptığı iddialarına AB'den ilk tepki gelirken, Ankara'ya Avrupa bloğunun değerleri hatırlatıldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T14:53+0300

2024-09-03T14:53+0300

2024-09-03T14:53+0300

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Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvurduğuna dair iddiaları değerlendiren Avrupa Komisyonu Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, başvuruya rağmen Ankara'nın AB'ye aday ülke statüsünün devam edeceğinin altını çizdi.Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Stano'ya ABD basınında yer alan Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuyla ilgili iddialar soruldu.Her ülke gibi Türkiye'nin de nelerin kendisi için daha iyi olduğuna karar verebileceği, ittifaklar kurabileceği ve işbirliği yapabileceği yanıtını veren Stano, "Türkiye-AB ilişkilerine gelince, Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke. Gümrük Birliği ve çok iyi ticari ilişkilerimiz var" dedi.Bununla beraber aday ülkelerin AB'nin değerlerine ve anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Stano, "Aday ülkelerin AB'nin değerlerini paylaşmalarını ve dış politikalarını bizimkiyle uyumlu hale getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Stano, AB üyeliğine kabul edilen ülkelerin, ticari anlaşmalar kapsamında uygulanan politikalar da dahil tüm politikalarını AB'nin politikalarına tamamen uygun hale getirmesi gerektiğini de ekledi.ABD basınındaki iddiaDün Amerikan basınında Türkiye'nin BRICS'e katılmak için üyelik başvurusu yaptığı iddiası yer almıştı.İddianın Türkiye'yle yakın ilişkilere sahip Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında gündeme gelmesi dikkat çekmişti. Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya lideri Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.Kremlin, Erdoğan'ın Rusya'daki zirveye katılacağını açıklamıştıRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus tarafının Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentindeki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.Rus basınına demeç veren Uşakov, "Teklif Türk tarafına iletildi ve Erdoğan kabul etti" demişti.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kremlin-erdogan-rusyada-yapilacak-brics-zirvesine-katilmayi-kabul-etti-1087586322.html

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