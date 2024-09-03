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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlerimize hakaret kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlerimize hakaret kabul edilemez
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:59+0300
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Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları:
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ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı
ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlerimize hakaret kabul edilemez

16:59 03.09.2024 (güncellendi: 17:05 03.09.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları:
Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil.
Teğmenlere hakaret edilmesi kabul edilemez.
Batılı insan hakları örgütlerinden destek verilmemiş olması dikkatle değerlendirilmeli. Çifte standart herkesin dikkatini çekmekte. Bugün demokrasiden yanayım diyenlerin somut bir sınavdır bu. Bu eyleme destek vermiyorsanız söylemleriniz de insan hakları ile hassasiyetleriniz de havada kalmaya mahkum.
Dünya Gazze'ye sessiz kaldıkça soykırıma destek vermektedir. Uluslararası mekanizmaları katılımcısı düşmeye başlarsa bu kararları alanlar, Netanyahu'nun katliamlarına destek verenler bunun sorumlusu olacak. İsrail burada durdurulmazsa herkes bunun sorumluluğunu paylaşmak zorunda kalır.
Konuyu ikiye ayırmalı. Dikkat çeken husus, ülkemizin ve dünya tarihinde ilk kez kara hava ve deniz harp okulunda kız öğrenciler birinci oldu. Kadınların yüzyılı olacak diyorduk, bu mottomuzu dolduran bir gelişme oldu. Göz bebeğimiz TSK'nın asli işine odaklanması konusundaki hassasiyetimiz yüksektir. Bir disiplinsizlik varsa buna da bakılır.
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