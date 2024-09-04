https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/pentagondan-cuval-gecirme-hadisesine-iliskin-aciklama-rahatsiz-edici-bir-olay-1087643681.html
Pentagon'dan 'çuval geçirme' hadisesine ilişkin açıklama: 'Rahatsız edici bir olay'
Pentagon'dan 'çuval geçirme' hadisesine ilişkin açıklama: 'Rahatsız edici bir olay'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın açık... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:23+0300
2024-09-04T16:23+0300
2024-09-04T16:23+0300
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abd savunma bakanlığı
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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu iki askerin herhangi bir yara almadığını ve güvende olduğunu belirterek, yerel makamlarla birlikte soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Türk yetkililer tarafından hiçbir ABD askerinin gözaltına alınmadığını belirten Ryder, askerlerin güvende olduklarından memnun olduklarını dile getirdi. Buna ek olarak Türk makamlarının desteği için minnettar olduklarınınm altını çizen Ryder, söz konusu yaşanan hadiseyi 'açıkça rahatsız edici bir olay' nitelendirdi.Basın açıklaması esnasında yaşanan bu hadisenin İncirlik'te bulunan askerlerin durumuna etkisi olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Ryder, cevabında şu cümleleri zikretti:Beyaz Saray'dan da açıklama geldiBeyaz Saray, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür etti.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayı takından takip ettiklerini ve söz konusu askerlerin güvende olmasından memnun olduklarını belirtti.Jean-Pierre, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin Türk polisi ve yetkilileri tarafından yapıldığını aktararak, bu süreçteki çabaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgb-uyesi-tutuklandi-1087602867.html
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Pentagon'dan 'çuval geçirme' hadisesine ilişkin açıklama: 'Rahatsız edici bir olay'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın açık bir şekilde rahatsız edici olduğunu dile getirdi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu iki askerin herhangi bir yara almadığını ve güvende olduğunu belirterek, yerel makamlarla birlikte soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Türk yetkililer tarafından hiçbir ABD askerinin gözaltına alınmadığını belirten Ryder, askerlerin güvende olduklarından memnun olduklarını dile getirdi.
Buna ek olarak Türk makamlarının desteği için minnettar olduklarınınm altını çizen Ryder, söz konusu yaşanan hadiseyi 'açıkça rahatsız edici bir olay' nitelendirdi.
Basın açıklaması esnasında yaşanan bu hadisenin İncirlik'te bulunan askerlerin durumuna etkisi olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Ryder, cevabında şu cümleleri zikretti:
Bu gerçekten de yerel komutanlar ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı'nın yanıtlayacağı bir bir soru. Elbette her durum kendi içinde göre değerlendirilir. Kuvvet koruma da her daim göz önünde bulundurulan bir husustur ve her komutan bu tür kararları verme yetkisine sahiptir lakin yine de bu konuda sizi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı'na yönlendirmek durumundayım.
Beyaz Saray'dan da açıklama geldi
Beyaz Saray, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayı takından takip ettiklerini ve söz konusu askerlerin güvende olmasından memnun olduklarını belirtti.
Jean-Pierre, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin Türk polisi ve yetkilileri tarafından yapıldığını aktararak, bu süreçteki çabaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.