https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/pentagondan-cuval-gecirme-hadisesine-iliskin-aciklama-rahatsiz-edici-bir-olay-1087643681.html

Pentagon'dan 'çuval geçirme' hadisesine ilişkin açıklama: 'Rahatsız edici bir olay'

Pentagon'dan 'çuval geçirme' hadisesine ilişkin açıklama: 'Rahatsız edici bir olay'

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın açık... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:23+0300

2024-09-04T16:23+0300

2024-09-04T16:23+0300

dünya

pentagon

patrick ryder

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

beyaz saray

karine jean-pierre

izmir

abd askeri

çuval

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu iki askerin herhangi bir yara almadığını ve güvende olduğunu belirterek, yerel makamlarla birlikte soruşturmanın devam ettiğini söyledi.Türk yetkililer tarafından hiçbir ABD askerinin gözaltına alınmadığını belirten Ryder, askerlerin güvende olduklarından memnun olduklarını dile getirdi. Buna ek olarak Türk makamlarının desteği için minnettar olduklarınınm altını çizen Ryder, söz konusu yaşanan hadiseyi 'açıkça rahatsız edici bir olay' nitelendirdi.Basın açıklaması esnasında yaşanan bu hadisenin İncirlik'te bulunan askerlerin durumuna etkisi olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Ryder, cevabında şu cümleleri zikretti:Beyaz Saray'dan da açıklama geldiBeyaz Saray, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırının araştırılmasına destek veren Türk yetkililere teşekkür etti.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen fiziki saldırı hakkında yaptığı açıklamada, olayı takından takip ettiklerini ve söz konusu askerlerin güvende olmasından memnun olduklarını belirtti.Jean-Pierre, sorumlularla ilgili gerekli işlemlerin Türk polisi ve yetkilileri tarafından yapıldığını aktararak, bu süreçteki çabaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgb-uyesi-tutuklandi-1087602867.html

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