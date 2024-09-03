https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgb-uyesi-tutuklandi-1087602867.html
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli ABD askerinin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi tutuklandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T19:37+0300
2024-09-03T19:37+0300
2024-09-03T19:37+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
tutuklama
abd askeri
çuval
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İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki müdahalede bulunmuştu. Bir ABD askerinin başına çuval geçirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
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türkiye gençlik birliği (tgb), tutuklama, abd askeri, çuval
türkiye gençlik birliği (tgb), tutuklama, abd askeri, çuval
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli ABD askerinin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi tutuklandı.
İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek 15 kişilik grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki müdahalede bulunmuştu. Bir ABD askerinin başına çuval geçirilmişti.