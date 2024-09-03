https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cinde-bir-otobus-ogrencilere-ve-velilere-carpti-11-olu-12-yarali-1087572317.html

Çin’de bir otobüs öğrencilere ve velilere çarptı: 11 ölü, 12 yaralı

Çin’de bir otobüs öğrencilere ve velilere çarptı: 11 ölü, 12 yaralı

Sputnik Türkiye

Çin'in Shandong eyaletinde bir okul otobüsü kalabalığın içine daldı. 5’i öğrenci olmak üzere en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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Shandong eyaletinde Tai'an şehrindeki bir okulun çevresinde meydana gelen olayda, sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve daha sonra soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Çin medyası 12 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sahibinden-ogrencileriyle-satilik-okullar-turedi-metrobuse-yakin-yangin-merdiveni-bile-var-1087569624.html

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