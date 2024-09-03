https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/cinde-bir-otobus-ogrencilere-ve-velilere-carpti-11-olu-12-yarali-1087572317.html
Çin’de bir otobüs öğrencilere ve velilere çarptı: 11 ölü, 12 yaralı
Çin’de bir otobüs öğrencilere ve velilere çarptı: 11 ölü, 12 yaralı
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Çin'in Shandong eyaletinde bir okul otobüsü kalabalığın içine daldı. 5’i öğrenci olmak üzere en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:19+0300
2024-09-03T09:19+0300
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Shandong eyaletinde Tai'an şehrindeki bir okulun çevresinde meydana gelen olayda, sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve daha sonra soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Çin medyası 12 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sahibinden-ogrencileriyle-satilik-okullar-turedi-metrobuse-yakin-yangin-merdiveni-bile-var-1087569624.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, otobüs, otobüs kazası, kaza
çin, çin halk cumhuriyeti, otobüs, otobüs kazası, kaza
Çin’de bir otobüs öğrencilere ve velilere çarptı: 11 ölü, 12 yaralı
Çin'in Shandong eyaletinde bir okul otobüsü kalabalığın içine daldı. 5’i öğrenci olmak üzere en az 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Shandong eyaletinde Tai'an şehrindeki bir okulun çevresinde meydana gelen olayda, sürücünün aracın kontrolünü kaybettiğini ve daha sonra soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Çin medyası 12 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.