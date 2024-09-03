https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sahibinden-ogrencileriyle-satilik-okullar-turedi-metrobuse-yakin-yangin-merdiveni-bile-var-1087569624.html

Sahibinden 'öğrencileriyle birlikte satılık okullar' türedi: 'Metrobüse yakın, yangın merdiveni bile var'

Sahibinden 'öğrencileriyle birlikte satılık okullar' türedi: 'Metrobüse yakın, yangın merdiveni bile var'

Sputnik Türkiye

Özel okul ücretleriyle ilgili tartışmalar sürerken, son dönemde internette satılık okul ilanlarının sayısında artış yaşanıyor. Bazı okul sahipleri, okullarını... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T08:12+0300

2024-09-03T08:12+0300

2024-09-03T08:12+0300

ekonomi

satılık

okul

okul müdürü

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özel okul

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e-okul

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İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki bazı özel okullar, öğrenci sayıları ve donanımları ile birlikte emlak sitelerinde satışa sunuluyor. NTV ve BirGün’ün haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta bir okul, metrobüse üç dakika mesafede ve 10 derslikli olarak ilan edilirken, Arnavutköy’deki bir başka okul, 2 bin 250 metrekare bahçe alanı ve bin 100 öğrenci kapasitesi ile mevcut öğrencileriyle birlikte devredilmeye çalışılıyor. Bu ilanlar, eğitimin giderek bir pazar haline gelmesi konusunda ciddi endişeler yaratıyor.Eğitim sektöründe satılık i̇lanları tepki çekiyorEğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan bu durum, sivil toplum kuruluşları ve eğitimciler arasında tepkilere neden oluyor. Eğitim sektörünün giderek "emlak" meselesi haline gelmesi, temel eğitim hakkının risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, eğitimin ticarileşmesinin uzun vadede kalitesi ve erişilebilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.Satılık okulların i̇lanları dikkat çekiyorEn dikkat çeken ilanlardan biri, Tarabya’da yer alan bir okula ilişkin. İlanda, "Sahibinin sektör değiştirme planından dolayı devredilecektir. Okul şirketiyle birlikte devredilecektir. Okul 15 yıllık ve 4 katlı bir binada faaliyet göstermektedir. 2 bin 500 metrekare arsa üzerinde 552 öğrenci kapasiteli. Lise olarak eğitim veriyor, ortaokula çevrilebilir." ifadelerine yer verildi.Beylikdüzü’nde bulunan bir başka okul ise 2018 yapımı bina, bin 326 metrekare arsa ve 4 bin 650 metrekare kapalı alanı ile 590 öğrenci kapasitesine sahip olarak tanıtılıyor. İlanda, "Her katta öğretmenler odası, rehber öğretmen odası, tuvaletler ve 2 yangın merdiveni çıkışı mevcuttur" detayları verildi.Ankara Ümitköy Mahallesi'nde bulunan bir okul ise, "Bin 500 metrekare kapalı alan, bin metrekare bahçe alanı, 200 öğrenci kapasiteli. İlkokul olması halinde kapasitesi 250 öğrenciye çıkabilir" şeklinde tanıtılırken, bir diğer ilan, "Hazır donanımlı ve öğrencili özel okul, eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İşletme ve ruhsat devri yapılacaktır" ifadesiyle dikkat çekiyor.Eğitimde ticarileşme ve gelecek kaygılarıEğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bu tür satış ve devir ilanlarının eğitimin ticarileşmesinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Eğitimde kalitenin ve erişilebilirliğin nasıl etkileneceği konusu, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kyk-yurt-ucretleri-yuzde-50-zamlandi-en-ucuz-ve-en-pahali-oda-fiyatlari-belli-oldu-1087569384.html

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