Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı öneren Polonyalı bakana NATO'dan uyarı

02.09.2024

NATO üyesi Polonya'nın Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Financial Times gazetesine verdiği demeçte Ukrayna semalarındaki Rus füzelerini vurmayı önermesi, NATO'nun iki numaralı isminin tepkisini çekti.NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye bir uyarı göndererek bu tür konuların İttifak içinde istişare edilmesi gerektiğini hatırlattı.Sikorski'nin önerisini aynı gazeteye değerlendiren Geoana, "Elbette, her müttefikin ulusal güvenliğini sağlama konusundaki egemenlik hakkına saygı duyuyoruz. Ancak NATO'da, hepimiz için sonuçları olabilecek bir şeye girişmeden önce daima istişarelerde bulunuruz" dedi.Geoana, Polonyalı müttefiklerin şimdiye dek İttifak içindeki istişarelerde her zaman kusursuz davrandığını da belirtti.Bununla beraber Geoana, Ukrayna'ya yardım etme ihtiyacına rağmen NATO üyelerinin gerilimden kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Sikorski, Financial Times'a verdiği röportajda, NATO'nun itirazlarına rağmen Ukrayna'ya sınırı olan İttifak'a üye ülkelerin, Rus füzelerini hava sahalarına girdiklerinde vurmak zorunda olduğunu söylemişti. Polonyalı bakan, bu görüşünü ulusal güvenliği sağlama ihtiyacıyla açıklamıştı.NATO, Rusya'nın fırlattığı füzelerin Ukrayna semalarında vurulmasının İttifak'ı çatışmanın içine çekebileceğinden endişe ediyor.

