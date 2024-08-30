https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rus-ordusu-3-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-yaklasik-17-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1087462889.html

Rus ordusu, 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi: 'Yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri öldürüldü'

Rus ordusu, 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi: 'Yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri öldürüldü'

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü özel askeri harekatta yeni yerleşim birimlerinin kontrolünü... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:33+0300

2024-08-30T16:33+0300

2024-08-30T16:33+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka ve Novojelannoye köyleri ile Harkov Bölgesi'nin Sinkovka köyü Rus ordusu tarafından ele geçirildi.Son bir haftada yaşanan gelişmeleri de derleyen bakanlık, 16 bin 910 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü vurguladı.Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlar sonucunda son 24 saatte 380 Ukrayna askeri ile 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Sumi Bölgesi'ndeki 11 noktanın vurulduğunu bildirdi.Bakanlık, 6 Ağustos'taki ilk saldırıdan bu yana Ukrayna ordusunun toplam zayiatının 7 bin 800 asker, 75 tank ile 507 zırhlı araç olduğunu vurguladı.

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rusya

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

harkov

kursk

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Sputnik Türkiye

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