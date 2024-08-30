https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rus-ordusu-3-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-yaklasik-17-bin-ukrayna-askeri-olduruldu-1087462889.html
Rus ordusu, 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi: 'Yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri öldürüldü'
Rus ordusu, 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi: 'Yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri öldürüldü'
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü özel askeri harekatta yeni yerleşim birimlerinin kontrolünü... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:33+0300
2024-08-30T16:33+0300
2024-08-30T16:33+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka ve Novojelannoye köyleri ile Harkov Bölgesi'nin Sinkovka köyü Rus ordusu tarafından ele geçirildi.Son bir haftada yaşanan gelişmeleri de derleyen bakanlık, 16 bin 910 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü vurguladı.Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlar sonucunda son 24 saatte 380 Ukrayna askeri ile 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Sumi Bölgesi'ndeki 11 noktanın vurulduğunu bildirdi.Bakanlık, 6 Ağustos'taki ilk saldırıdan bu yana Ukrayna ordusunun toplam zayiatının 7 bin 800 asker, 75 tank ile 507 zırhlı araç olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ab-rus-topraklarinin-vurulmasini-gorusuyor-borrellden-savas-aciklamasi-geldi-1087449280.html
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ukrayna
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
harkov
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kursk, kursk bölgesi, sumi bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kursk, kursk bölgesi, sumi bölgesi
Rus ordusu, 3 yerleşim birimini daha ele geçirdi: 'Yaklaşık 17 bin Ukrayna askeri öldürüldü'
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak için yürüttüğü özel askeri harekatta yeni yerleşim birimlerinin kontrolünü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatteki silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka ve Novojelannoye köyleri ile Harkov Bölgesi'nin Sinkovka köyü Rus ordusu tarafından ele geçirildi.
Son bir haftada yaşanan gelişmeleri de derleyen bakanlık, 16 bin 910 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü vurguladı.
Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlar sonucunda son 24 saatte 380 Ukrayna askeri ile 22 zırhlı aracın imha edildiğini, Sumi Bölgesi'ndeki 11 noktanın vurulduğunu bildirdi.
Bakanlık, 6 Ağustos'taki ilk saldırıdan bu yana Ukrayna ordusunun toplam zayiatının 7 bin 800 asker, 75 tank ile 507 zırhlı araç olduğunu vurguladı.