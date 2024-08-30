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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ab-rus-topraklarinin-vurulmasini-gorusuyor-borrellden-savas-aciklamasi-geldi-1087449280.html
AB, 'Rus topraklarının vurulmasını' görüşüyor: Borrell'den 'savaş' açıklaması geldi
AB, 'Rus topraklarının vurulmasını' görüşüyor: Borrell'den 'savaş' açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
AB'yi Rus topraklarına yönelik füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırmaya çağıran Borrell, bunun Rusya'yla savaş anlamına gelmeyeceğini... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:30+0300
2024-08-30T11:30+0300
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB ülkelerine yaptığı Rus topraklarına yönelik füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırma çağrısıyla ilgili soruları yanıtladı.Söz konusu çağrının da ele alınacağı Brüksel'deki gayri resmi AB dışişleri bakanları toplantısından önce basının karşısına çıkan Borrell, kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova'yla savaş anlamına gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine "Avrupa silahlarının Rus topraklarına saldırılarda kullanılmasına izin verilmesinin Moskova'yla savaş anlamına geleceğini söylemenin komik olduğunu düşünüyorum. Biz Moskova'yla savaş halinde değiliz, bunu konuşmak komik. Hiç kimse Rusya'yla savaş istemiyor, biz Ukrayna'yı destekliyoruz" yanıtını verdi.Borrell, AB ülkelerinin Kiev'in Rus topraklarına yönelik saldırılarına yönelik kısıtlamaları tamamen kaldırması gerektiğini söyleyerek bu konuyu AB dışişleri bakanlarıyla görüşmeyi planladığını belirtmişti.Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.AB ülkelerinde Ukrayna ordusuna verilen eğitimleri genişleteceğiz'Borrell, şimdiye dek AB ülkelerinde 60 bin Ukrayna askerine eğitim verildiğini belirterek programın genişletileceğini bildirdi.Borrell, "Ukrayna ordusuna yönelik eğitimi nasıl genişleteceğimizi istişare edeceğiz. Hedefimiz, 60 bin askere eğitim vermekti. Bunu artıracağız, ne kadar olacağını daha sonra söyleyeceğim. Bu, AB'nin en etkili eğitim misyonu" dedi.Buna karşılık Borrell, Avrupalı eğitmenleri Ukrayna'ya gönderme konusunun şu anda AB'nin gündeminde olmadığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarikleriyle birlikte İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimin, ‘çatışmaya doğrudan dahil olma’ anlamına geldiğini de vurgulamıştı.'AB ülkelerinin silah stokları tükendi'AB'nin Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon havan mermisi göndermeyi vaat ettiğini ancak bugün itibarıyla 700 bin merminin teslim edildiğini itiraf eden Borrell, kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını söyledi.AB ülkelerinin silah stoklarının tükendiğini de kabul eden Borrell, stokları yeniden doldurmaları gerektiğinin altını çizdi.Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu vurgulamıştı.
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ab, josep borrell, ab dış ilişkiler servisi, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, moskova, savaş, silah, silah ihracatı, eğitim, askeri eğitim
ab, josep borrell, ab dış ilişkiler servisi, ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, moskova, savaş, silah, silah ihracatı, eğitim, askeri eğitim

AB, 'Rus topraklarının vurulmasını' görüşüyor: Borrell'den 'savaş' açıklaması geldi

11:30 30.08.2024
© AP Photo / Ng Han GuanГлава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступает во время пресс-конференции. Архивное фото
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступает во время пресс-конференции. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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AB'yi Rus topraklarına yönelik füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırmaya çağıran Borrell, bunun Rusya'yla savaş anlamına gelmeyeceğini savundu. AB topraklarında Ukrayna ordusuna verilen eğitimin genişletileceğini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB ülkelerine yaptığı Rus topraklarına yönelik füze saldırıları üzerindeki kısıtlamaları tamamen kaldırma çağrısıyla ilgili soruları yanıtladı.

Söz konusu çağrının da ele alınacağı Brüksel'deki gayri resmi AB dışişleri bakanları toplantısından önce basının karşısına çıkan Borrell, kısıtlamaların kaldırılmasının Moskova'yla savaş anlamına gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine "Avrupa silahlarının Rus topraklarına saldırılarda kullanılmasına izin verilmesinin Moskova'yla savaş anlamına geleceğini söylemenin komik olduğunu düşünüyorum. Biz Moskova'yla savaş halinde değiliz, bunu konuşmak komik. Hiç kimse Rusya'yla savaş istemiyor, biz Ukrayna'yı destekliyoruz" yanıtını verdi.

Borrell, AB ülkelerinin Kiev'in Rus topraklarına yönelik saldırılarına yönelik kısıtlamaları tamamen kaldırması gerektiğini söyleyerek bu konuyu AB dışişleri bakanlarıyla görüşmeyi planladığını belirtmişti.

Birkaç gün önce Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan ‘Storm Shadow’ füzeleriyle Rus topraklarını vurmak için izin istediği yönündeki iddiaları, “Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlıktır ve Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istememektedir” şeklinde değerlendirmişti.

AB ülkelerinde Ukrayna ordusuna verilen eğitimleri genişleteceğiz'

Borrell, şimdiye dek AB ülkelerinde 60 bin Ukrayna askerine eğitim verildiğini belirterek programın genişletileceğini bildirdi.

Borrell, "Ukrayna ordusuna yönelik eğitimi nasıl genişleteceğimizi istişare edeceğiz. Hedefimiz, 60 bin askere eğitim vermekti. Bunu artıracağız, ne kadar olacağını daha sonra söyleyeceğim. Bu, AB'nin en etkili eğitim misyonu" dedi.

Buna karşılık Borrell, Avrupalı eğitmenleri Ukrayna'ya gönderme konusunun şu anda AB'nin gündeminde olmadığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarikleriyle birlikte İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimin, ‘çatışmaya doğrudan dahil olma’ anlamına geldiğini de vurgulamıştı.

'AB ülkelerinin silah stokları tükendi'

AB'nin Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon havan mermisi göndermeyi vaat ettiğini ancak bugün itibarıyla 700 bin merminin teslim edildiğini itiraf eden Borrell, kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını söyledi.

AB ülkelerinin silah stoklarının tükendiğini de kabul eden Borrell, stokları yeniden doldurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu vurgulamıştı.
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