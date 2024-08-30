https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/imamoglundan-diyanet-isleri-baskanina-tepki-hutbede-ataturkun-adi-yok-allah-onu-islah-etsin-1087464892.html

İmamoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı'na tepki: 'Hutbede Atatürk'ün adı yok, Allah onu ıslah etsin'

İmamoğlu'ndan Diyanet İşleri Başkanı'na tepki: 'Hutbede Atatürk'ün adı yok, Allah onu ıslah etsin'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmemesine sert tepki gösterdi. İmamoğlu... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T17:08+0300

2024-08-30T17:08+0300

2024-08-30T17:08+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

diyanet işleri başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki cuma hutbesinde Atatürk'ün ismine yer vermemesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu tepkisini dile getirdi.Cuma namazı sonrası konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirdi. İmamoğlu, "Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin." diye konuştu.İmamoğlu, "Hutbede Atatürk'ün adı yok. Bu insanlar 1912 ve 1922 yılları arasında on yıl savaştı. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet, devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için dedi, bu millet için. Bu milletin yaşamı, inancı, kültürü, camisi, ezanı için... Diyanet İşleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor. Kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Hutbede yok. Ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı ne cumhuriyeti ne de devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı resmen zaptetti, gasp etti. Bu milletin inancını da mahvetti. Allah ıslah etsin onu." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-gaziantep-milletvekilinden-haniye-posteri-tepkisi-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-yoktu-1087460330.html

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ekrem imamoğlu, chp, diyanet işleri başkanlığı