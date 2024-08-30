https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-gaziantep-milletvekilinden-haniye-posteri-tepkisi-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-yoktu-1087460330.html
CHP Gaziantep milletvekilinden Haniye posteri tepkisi: 'Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'
CHP Gaziantep milletvekilinden Haniye posteri tepkisi: 'Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'
Sputnik Türkiye
Gaziantep’te Zafer Bayramı tören alanındaki Haniye posteri indirildi, yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı. Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:42+0300
2024-08-30T16:42+0300
2024-08-30T16:42+0300
politika
chp
gaziantep
poster
atatürk
ismail haniye
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Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının yapıldığı alana Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'nin posteri asılması tepki çekti. CHP heyeti, "Burada Atatürk pankartı yerine bu pankart niçin asılıyor" diye tepki gösterdi ve alanı terk etti. 'Haniye'nin posterini gördük Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'Konuya ilişkin Tele1 yayınında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turk-yildizlari-anitkabir-semalarinda-uctu-1087452159.html
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chp, gaziantep, poster, atatürk, ismail haniye
chp, gaziantep, poster, atatürk, ismail haniye
CHP Gaziantep milletvekilinden Haniye posteri tepkisi: 'Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'
Gaziantep’te Zafer Bayramı tören alanındaki Haniye posteri indirildi, yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı asıldı. Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Gaziantep milletvekili Öztürkmen, "Kimse izin olmadan poster asamaz. Vilayetin valiliğin bahçesi yani" dedi.
Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının yapıldığı alana Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye'nin posteri asılması tepki çekti. CHP heyeti, "Burada Atatürk pankartı yerine bu pankart niçin asılıyor" diye tepki gösterdi ve alanı terk etti.
'Haniye'nin posterini gördük Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'
Konuya ilişkin Tele1 yayınında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen şunları söyledi:
"Haniye'nin posterini gördük Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu. Çelenk koyma töreni bitince, posterlerin indirilmesi gerektiğini söyledik. Güvenlik görevlileri karşı çıkmak istedi. Topluluk sabırsızlık gösterdi ve posteri aşağı indirdiler. Biz de oraya Atatürk posteri astık. Bu alan vilayetin kontrolünde. Kimse izin olmadan poster asamaz. Vilayetin valiliğin bahçesi yani. Orada valinin izni olmadan asılamaz bu. Bizde İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz ama bu bizim bayram günümüz, atatürk'e saygısızlık bu"