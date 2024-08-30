CHP Gaziantep milletvekilinden Haniye posteri tepkisi: 'Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu'

"Haniye'nin posterini gördük Türk bayrağı ve Atatürk posteri yoktu. Çelenk koyma töreni bitince, posterlerin indirilmesi gerektiğini söyledik. Güvenlik görevlileri karşı çıkmak istedi. Topluluk sabırsızlık gösterdi ve posteri aşağı indirdiler. Biz de oraya Atatürk posteri astık. Bu alan vilayetin kontrolünde. Kimse izin olmadan poster asamaz. Vilayetin valiliğin bahçesi yani. Orada valinin izni olmadan asılamaz bu. Bizde İsrail'in yaptıklarını kınıyoruz ama bu bizim bayram günümüz, atatürk'e saygısızlık bu"