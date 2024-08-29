https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-dis-istihbarat-servisi-abdnin-politikasi-uluslararasi-guvenlik-sistemini-dengesizlestiriyor-1087417069.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD’nin politikası uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştiriyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD’nin politikası uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştiriyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, nükleer silah politikasıyla uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştirmeye çalışan ABD’nin Rusya’yı... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T14:43+0300
2024-08-29T14:43+0300
2024-08-29T14:47+0300
savunma
rusya
rusya dış istihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
abd
güvenlik
denge
atom bombası
nükleer silah
2. dünya savaşı
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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombası denemesinin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, “Ne yazık ki, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan alınan dersler, savaşlardan çıkar sağlayanlar tarafından çabucak unutuluyor. Batı'nın totaliter liberal rejimlerinin kendi iradelerini diğer ülkelere dayatma arzusu nükleer alanda da kendini gösteriyor. On yıllar önce olduğu gibi bir kez daha ABD, dokunulmazlığına inanarak uluslararası güvenlik sisteminin dengesini bozmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.ABD’nin 14 Mayıs 2024’te Nevada Eyaleti’ndeki bir yeraltı laboratuvarında bir deney gerçekleştirdiğine dikkat çeken Narışkin, bu deneyle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması ile ABD'nin nükleer test moratoryumunun resmen ihlal edilmediğini belirterek şunu dedi:Rusya’nın her zaman askeri ve teknik ilerlemenin ön saflarında yer alacağını, bunun da yabancı diktalara ve her türlü dış tehditlere karşı her zaman kendini savunacak güçte olacağı anlamına geldiğini kaydeden Narışkin, günümüzde potansiyel saldırganların Rusya'nın egemenliğine ve ilerici gelişimine zarar verme girişimlerinin her zaman engellendiğini belirterek, “Bunun için ülke en modern ve ileri teknolojili caydırma araçlarına, bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar olsun eşsiz uzmanlara sahip” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ilk-rus-atom-bombasi-75-yasinda-sovyetler-atom-bombasini-barisi-koruma-araci-olarak-gordu-1087401536.html
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, güvenlik, denge, atom bombası, nükleer silah, 2. dünya savaşı, soğuk savaş, batı, nevada, deney, nükleer test, harry truman, sovyetler birliği, ileri teknoloji
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, güvenlik, denge, atom bombası, nükleer silah, 2. dünya savaşı, soğuk savaş, batı, nevada, deney, nükleer test, harry truman, sovyetler birliği, ileri teknoloji
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD’nin politikası uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştiriyor
14:43 29.08.2024 (güncellendi: 14:47 29.08.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, nükleer silah politikasıyla uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştirmeye çalışan ABD’nin Rusya’yı ‘nükleer sopayla’ korkutmaya çalıştığını belirterek, “Sovyetler Birliği’ne karşı başaramadılar, şimdi de başaramayacaklar” dedi.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombası denemesinin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, “Ne yazık ki, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan alınan dersler, savaşlardan çıkar sağlayanlar tarafından çabucak unutuluyor. Batı'nın totaliter liberal rejimlerinin kendi iradelerini diğer ülkelere dayatma arzusu nükleer alanda da kendini gösteriyor. On yıllar önce olduğu gibi bir kez daha ABD, dokunulmazlığına inanarak uluslararası güvenlik sisteminin dengesini bozmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.
ABD’nin 14 Mayıs 2024’te Nevada Eyaleti’ndeki bir yeraltı laboratuvarında bir deney gerçekleştirdiğine dikkat çeken Narışkin, bu deneyle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması ile ABD'nin nükleer test moratoryumunun resmen ihlal edilmediğini belirterek şunu dedi:
Aynı zamanda bu deney, ABD'nin 1945 yılında ABD Başkanı Harry Truman'ın Sovyetler Birliği yönetimine gözdağı vermek istediği ‘nükleer sopayı’ göstermeye hazır olduğunu da açıkça ortaya koyuyor. O zaman işe yaramamıştı, şimdi de yaramayacak.
Rusya’nın her zaman askeri ve teknik ilerlemenin ön saflarında yer alacağını, bunun da yabancı diktalara ve her türlü dış tehditlere karşı her zaman kendini savunacak güçte olacağı anlamına geldiğini kaydeden Narışkin, günümüzde potansiyel saldırganların Rusya'nın egemenliğine ve ilerici gelişimine zarar verme girişimlerinin her zaman engellendiğini belirterek, “Bunun için ülke en modern ve ileri teknolojili caydırma araçlarına, bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar olsun eşsiz uzmanlara sahip” diye ekledi.