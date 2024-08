https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-dis-istihbarat-servisi-abdnin-politikasi-uluslararasi-guvenlik-sistemini-dengesizlestiriyor-1087417069.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD'nin politikası uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştiriyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD’nin politikası uluslararası güvenlik sistemini dengesizleştiriyor

29.08.2024

SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombası denemesinin 75. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, “Ne yazık ki, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'tan alınan dersler, savaşlardan çıkar sağlayanlar tarafından çabucak unutuluyor. Batı'nın totaliter liberal rejimlerinin kendi iradelerini diğer ülkelere dayatma arzusu nükleer alanda da kendini gösteriyor. On yıllar önce olduğu gibi bir kez daha ABD, dokunulmazlığına inanarak uluslararası güvenlik sisteminin dengesini bozmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.ABD’nin 14 Mayıs 2024’te Nevada Eyaleti’ndeki bir yeraltı laboratuvarında bir deney gerçekleştirdiğine dikkat çeken Narışkin, bu deneyle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması ile ABD'nin nükleer test moratoryumunun resmen ihlal edilmediğini belirterek şunu dedi:Rusya’nın her zaman askeri ve teknik ilerlemenin ön saflarında yer alacağını, bunun da yabancı diktalara ve her türlü dış tehditlere karşı her zaman kendini savunacak güçte olacağı anlamına geldiğini kaydeden Narışkin, günümüzde potansiyel saldırganların Rusya'nın egemenliğine ve ilerici gelişimine zarar verme girişimlerinin her zaman engellendiğini belirterek, “Bunun için ülke en modern ve ileri teknolojili caydırma araçlarına, bilim insanları, mühendisler, tasarımcılar olsun eşsiz uzmanlara sahip” diye ekledi.

