https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/tbmm-ve-duma-disisleri-komisyonu-baskanlarindan-abdnin-israile-destegine-ortak-tepki-1087324951.html

TBMM ve Duma Dışişleri Komisyonu Başkanlarından ABD’nin İsrail'e desteğine ortak tepki

TBMM ve Duma Dışişleri Komisyonu Başkanlarından ABD’nin İsrail'e desteğine ortak tepki

Sputnik Türkiye

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’i TBMM’de kabul etti... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:54+0300

2024-08-27T15:54+0300

2024-08-27T15:54+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

duma dışişleri komitesi

tbmm dışişleri komisyonu

fuat oktay

leonid slutskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087324132_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a3ba06a8c6ebc8448d4989b686634f6f.jpg

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Slutskiy’e Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti. Türk heyetinde ise TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanı Büyükelçi Murat Yavuz Ateş yer aldı.TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay iki ülkenin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekerek “Bölgenin iki kilit ülkesi olarak, istikrarın sağlanması, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için ikili ilişkilerin geliştirilmesi son derece önemli. Türkiye Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde. Devler Başkanları nezdinde, tüm kurumları ile meclisleri ile birlikte ilişkilerini her aşamada geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.Rusya ve Türkiye arasında enerji, turizm gibi birçok alanda işbirlikleri bulunduğunu ifade eden Oktay, parlamenter diplomasi olarak iki ülke meclisine düşen ciddi sorumlulukları tekrar değerlendirme ve görüşme fırsatı bulacaklarını aktardı.İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sürdüğüne işaret eden Oktay, "Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor. Özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu katliama neredeyse şartsız desteği insanlık adına utanç vesilesidir. Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz. Birlikle yapabileceğimiz son derece önemli çalışmalar var. Terörle mücadele de bunlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.Ortak Komisyon toplantısı teklifiRusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise hem iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek hem de Suriye başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını ele almak ve iki ülke arasındaki enerji güvenliği alanında istişarelerde bulunmak amacıyla ortak bir komisyon toplantısı yapmak istediklerini söyledi.İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/israil-ordusundan-gazzede-yeniden-tahliye-emri-1087282639.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma dışişleri komitesi, tbmm dışişleri komisyonu, fuat oktay, leonid slutskiy