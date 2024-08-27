https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/tbmm-ve-duma-disisleri-komisyonu-baskanlarindan-abdnin-israile-destegine-ortak-tepki-1087324951.html
TBMM ve Duma Dışişleri Komisyonu Başkanlarından ABD’nin İsrail'e desteğine ortak tepki
TBMM ve Duma Dışişleri Komisyonu Başkanlarından ABD’nin İsrail'e desteğine ortak tepki
Sputnik Türkiye
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’i TBMM’de kabul etti... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T15:54+0300
2024-08-27T15:54+0300
2024-08-27T15:54+0300
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duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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tbmm dışişleri komisyonu
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Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Slutskiy’e Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti. Türk heyetinde ise TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanı Büyükelçi Murat Yavuz Ateş yer aldı.TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay iki ülkenin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekerek “Bölgenin iki kilit ülkesi olarak, istikrarın sağlanması, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için ikili ilişkilerin geliştirilmesi son derece önemli. Türkiye Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde. Devler Başkanları nezdinde, tüm kurumları ile meclisleri ile birlikte ilişkilerini her aşamada geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.Rusya ve Türkiye arasında enerji, turizm gibi birçok alanda işbirlikleri bulunduğunu ifade eden Oktay, parlamenter diplomasi olarak iki ülke meclisine düşen ciddi sorumlulukları tekrar değerlendirme ve görüşme fırsatı bulacaklarını aktardı.İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sürdüğüne işaret eden Oktay, "Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor. Özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu katliama neredeyse şartsız desteği insanlık adına utanç vesilesidir. Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz. Birlikle yapabileceğimiz son derece önemli çalışmalar var. Terörle mücadele de bunlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.Ortak Komisyon toplantısı teklifiRusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise hem iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek hem de Suriye başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını ele almak ve iki ülke arasındaki enerji güvenliği alanında istişarelerde bulunmak amacıyla ortak bir komisyon toplantısı yapmak istediklerini söyledi.İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/israil-ordusundan-gazzede-yeniden-tahliye-emri-1087282639.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma dışişleri komitesi, tbmm dışişleri komisyonu, fuat oktay, leonid slutskiy
tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma dışişleri komitesi, tbmm dışişleri komisyonu, fuat oktay, leonid slutskiy
TBMM ve Duma Dışişleri Komisyonu Başkanlarından ABD’nin İsrail'e desteğine ortak tepki
Özel
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’i TBMM’de kabul etti. İki Dışişleri komisyonu Başkanı ABD’nin İsrail’in katliamlarına destek vermesine tepki gösterdi.
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. Slutskiy’e Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti. Türk heyetinde ise TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanı Büyükelçi Murat Yavuz Ateş yer aldı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay iki ülkenin bölgedeki kritik rolüne dikkat çekerek “Bölgenin iki kilit ülkesi olarak, istikrarın sağlanması, bölgesel ve küresel sorunların çözümü için ikili ilişkilerin geliştirilmesi son derece önemli. Türkiye Rusya ile yakın ilişkiler içerisinde. Devler Başkanları nezdinde, tüm kurumları ile meclisleri ile birlikte ilişkilerini her aşamada geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.
Rusya ve Türkiye arasında enerji, turizm gibi birçok alanda işbirlikleri bulunduğunu ifade eden Oktay, parlamenter diplomasi olarak iki ülke meclisine düşen ciddi sorumlulukları tekrar değerlendirme ve görüşme fırsatı bulacaklarını aktardı.
İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sürdüğüne işaret eden Oktay, "Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması gerekiyor. Özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin bu katliama neredeyse şartsız desteği insanlık adına utanç vesilesidir. Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz. Birlikle yapabileceğimiz son derece önemli çalışmalar var. Terörle mücadele de bunlardan biri" değerlendirmesinde bulundu.
Ortak Komisyon toplantısı teklifi
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ise hem iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirmek hem de Suriye başta olmak üzere bölgedeki güvenlik konularını ele almak ve iki ülke arasındaki enerji güvenliği alanında istişarelerde bulunmak amacıyla ortak bir komisyon toplantısı yapmak istediklerini söyledi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin konusu her iki ülke için de çok önemli. Oradaki vahşetin, katliamın sona ermesi için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Filistin'de soykırımın durdurulması için elimizden geleni yapmamız ve parlamenter diplomasiyi harekete geçirmemiz lazım. Filistin'de barış gelmesi için bizim de bu konuya müdahil olmamız ve gereken mekanizmaları hareket geçirerek araçları çeşitlendirmemiz lazım. İsrail'in ABD'nin desteğiyle Filistin'de gerçekleştirdiği katliam ve zulüm, insanlık adına büyük bir utançtır.