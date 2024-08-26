https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/israil-ordusundan-gazzede-yeniden-tahliye-emri-1087282639.html

İsrail ordusundan Gazze’de yeniden tahliye emri

İsrail ordusundan Gazze’de yeniden tahliye emri

Sputnik Türkiye

Netanyahu’nun Philadelphia Koridoru boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı ateşkes müzakerelerinin sonunu getirirken, İsrail ordusu, daha önce ‘insani... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:44+0300

2024-08-26T16:44+0300

2024-08-26T16:44+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

tahliye

ortadoğu

filistin

filistin sorunu

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.Bu bağlamda sosyal medya hesabından yeni harita paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce insani bölge şeklinde duyurduğu haritada 128. blok olarak belirtilen Deyr Belah kentinin doğusundaki bölgenin boşaltılmasını ve bölge sakinlerinden batıya gitmelerini istedi.Bölgeye saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, daha önce insani alan ilan ettiği bölgenin tehlikeli çatışma alanı olarak değerlendirildiğini öne sürdü.Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in boşaltılmasını istediği haritada yer alan bölgede, Aksa Şehitleri Hastanesinin yer almadığını belirtti.İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyorİsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı tahliye kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorlarken, Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.Müzakereler sürdürülemiyorABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını dile getiren Hamas hareketi, Mısır'ın başkenti Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifi, ‘İsrail işgalini kalıcı hale getireceği’ gerekçesiyle reddetmişti.Gazetecilere konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, ara bulucu ülkeler olan Mısır ve Katar'ın Kahire'de bulunan Hamas heyetine yeni ateşkes teklifini ilettiğini söylerken, herhangi bir anlaşmanın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurgulayan Hamas yetkilisi, Kahire'de kendilerine sunulan teklifin bunları içermediğini belirtmişti.İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphia Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü dile getiren yetkili, Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.Filistin Fetih Hareketi üyesi: ABD'nin İsrail üzerindeki baskısı hala zayıf ve ciddiyetsizSputnik’e konuşan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Devrim Konseyi üyesi Kefah Harb, Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin sona ermesinde ABD’nin de rolü olduğunu vurgularken, Washington’un Tel Aviv üzerindeki baskısını zayıf ve ciddiyetsiz olarak nitelendirdi.Harb, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürmekte ve Filistin topraklarının işgalini devam ettirmekte ısrar ettiğini, aynı zamanda kendi şartlarını sunarak Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelerden kaçmayı sürdürdüğünü belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/hamastan-israil-isgalini-kalici-kilacak-yeni-ateskes-teklifine-ret-1087248590.html

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gazze şeridi

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