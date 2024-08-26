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Londra'da çıkan yangında 100'den fazla kişi tahliye edildi
Londra'da çıkan yangında 100'den fazla kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Londra'nın Dagenham bölgesinde çok katlı bir binada başlayan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale ederken yetkililer, 100'den fazla apartman sakininin tahliye... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:27+0300
2024-08-26T09:27+0300
2024-08-26T10:05+0300
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itfaiye
itfaiye ekipleri
ingiltere
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İngiltere'nin başkenti Londra'da sabaha karşı başlayan yangına 40 itfaiye ve 225 itfaiyeciyle müdahale eden ekipler, 100'den fazla kişiyi tahliye ettiklerini duyurdu. İş yeri ve konutların olduğu binadaki yangın, binanın çevresindeki inşaat iskelesinde başladı ve giderek büyüdü. İtfaiye, çevre sakinlerinin yoğun dumandan etkilenmemesi için pencerelerini kapatmaları tavsiyesinde bulundu. Dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındığını belirten itfaiye, yangını kontrol atlına aldıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meksika-devlet-baskani-obrador-sinirda-duvar-insaatina-karsiyiz-1087259056.html
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londra, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri, ingiltere
londra, yangın, itfaiye, itfaiye ekipleri, ingiltere
Londra'da çıkan yangında 100'den fazla kişi tahliye edildi
09:27 26.08.2024 (güncellendi: 10:05 26.08.2024)
Londra'nın Dagenham bölgesinde çok katlı bir binada başlayan yangına yüzlerce itfaiyeci müdahale ederken yetkililer, 100'den fazla apartman sakininin tahliye edildiğini açıkladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da sabaha karşı başlayan yangına 40 itfaiye ve 225 itfaiyeciyle müdahale eden ekipler, 100'den fazla kişiyi tahliye ettiklerini duyurdu. İş yeri ve konutların olduğu binadaki yangın, binanın çevresindeki inşaat iskelesinde başladı ve giderek büyüdü.
İtfaiye, çevre sakinlerinin yoğun dumandan etkilenmemesi için pencerelerini kapatmaları tavsiyesinde bulundu. Dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındığını belirten itfaiye, yangını kontrol atlına aldıklarını açıkladı.