https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meksika-devlet-baskani-obrador-sinirda-duvar-insaatina-karsiyiz-1087259056.html

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sınırda duvar inşaatına karşıyız

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Sınırda duvar inşaatına karşıyız

Sputnik Türkiye

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 'Meksika'nın özgür bir ülke olduğunu ve sınırda duvar inşaatı yapılmasını istemediklerini' söyledi... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T09:59+0300

2024-08-26T09:59+0300

2024-08-26T10:00+0300

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Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentinde baraj açılışına katılan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sınırda duvar inşaatını eleştirdi. Açılışta konuşan Obrador, "Biz duvar inşaatı istemiyoruz, sınırın askerlerle doldurulmasını istemiyoruz ve vatandaşlarımıza kötü muamele yapılmasını istemiyoruz, unutmayın ki Meksika özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir, biz hiçbir yabancı ülkenin sömürgesi değiliz" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında, 'Meksikalı göçmenlerin yılda ortalama 65 milyar dolar ülke ekonomisine katkı sağladığını' hatırlatarak, "Göçmenler övgüyü hak ediyor, bu yüzden isteseler de istemeseler de onları savunacağız" değerlendirmesinde bulundu.Meksika'da 2 Haziran'da düzenlenen seçimleri kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Sheinbaum, 1 Ekim'de görevi Obrador'dan devralacak.Teksas, Meksika ile olan sınırlara demir bariyerler ve jiletler koyuyorÖte yandan Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregory Wayne Abbott, ABD'nin Teksas sınırına demir bariyerler ve jiletler koymaya devam ediyor.Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin Meksika ile olan sınırına demir bariyeleri döşemeye devam edeceklerini ifade ederek “Teksas, ülkemizin tarihinde kendi sınır duvarını inşa eden ilk ve tek eyalettir. Teksas'ın tarihi sınır duvarı yasadışı göçü caydıracaktır ve uzaklaştıracaktır. Her hafta duvara daha fazlasını ekliyoruz. Teksas, Amerika'yı GÜVENDE tutmak için harekete geçiyor” mesajını paylaştı.

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