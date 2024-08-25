https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rus-senator-puskovdan-telegramin-kurucusu-durovun-gozaltina-alinmasina-tepki-liberal-diktatorluk-1087231044.html

Rus Senatör Puşkov’dan Telegram’ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasına tepki: Liberal diktatörlük

Rus Senatör Puşkov’dan Telegram’ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasına tepki: Liberal diktatörlük

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Puşkov, sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ‘liberal diktatörlük’ sözleriyle tepki gösterdi. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Rusya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Paris Le Bourget havaalanında gözaltına alınmasına, “Diktatörlük, kurallara göre oynamayanlara tahammül etmez” sözleriyle tepki gösterdi.Puşkov, “Pavel Durov bugün Paris'te gözaltına alındı. Liberal diktatörlük, belirlediği kurallara göre oynamayan özgür bireylere tahammül etmez. Elon Musk hazır olmalı” ifadelerini kullandı.Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.Fransız vatandaşlığına sahip olan Durov’un Fransa'nın aranan kişiler listesinde yer aldığı ve aranma talebinin, ülkenin reşit olmayan çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele departmanı tarafından yapıldığı ifade edilmişti.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/telegramin-kurucusu-pavel-durov-fransada-gozaltina-alindi-1087230786.html

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