https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/msb-irakin-kuzeyinde-16-terorist-etkisiz-hale-getirildi--1087178959.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T11:57+0300
2024-08-23T11:57+0300
2024-08-23T12:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_19:0:1440:1066_1920x0_80_0_0_c1c8c5f70c30bcdbd4731e3420c3e95e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, ypg/pkk
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
11:57 23.08.2024 (güncellendi: 12:17 23.08.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.