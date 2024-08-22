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İçişleri Bakanı Yerlikaya:Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya:Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreni'nde yaptğı konuşmada, şehir eşkıyalarına göz açtırmama hususunda kararlı olduklarını belirterek zehir... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T23:23+0300
2024-08-22T23:23+0300
2024-08-22T23:23+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
pomem
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
mezuniyet
mezuniyet töreni
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız" dedi.30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni, Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlendi.Polis adaylarına seslenen Yerlikaya, "Sizler 85 milyonun dilindeki duasınız. Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Her biriniz toplumsal yaşamın dirlik, düzen ve güven içinde işlemesi için çalışacaksınız. Daima milletimizin emrinde, onun hizmetinde olacaksınız. Bu kutsal görevinizi ifa ederken, rehberiniz hukuk, referansınız insan hakları olacaktır. Her zaman vicdanınıza kulak vereceksiniz" diye konuştu.'Türk polisi, her daim görevinin başında'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, genç mezunlardan da çok şey beklediklerini ifade eden Yerlikaya, "Aldığınız eğitimler, edindiğiniz bilgi ve birikimlerle, inşallah emniyet teşkilatımıza çok değerli katkılarda bulunacaksınız" dedi.Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Yerlikaya, gayelerinin millete hizmet olduğunu vurguladı.Yerlikaya, şöyle devam etti:Türk Polis Teşkilatını 'Şehitler ocağı', 'Kahramanlar yurdu' olarak niteleyen Yerlikaya, şunları ifade etti:'Milletimiz bir, devletimiz daim olacak'Bakan Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan Anadolu'da dahili ve harici bedhahların emellerinin hiçbir zaman son bulmadığını belirterek şunları söyledi:"İşte bunun en büyük güvencesi bu yiğitlerdir. Bunun en büyük güvencesi, böylesi yiğitleri yetiştiren sizlersiniz" ifadesini kullanan Yerlikaya, şöyle dedi:'Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız''Aman' dileyene kılıç kaldırmayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Ama milletimize ve ana kuzusu yiğitlerimize kim dokunmaya kalkarsa her birinin nefeslerini kesip, adalete teslim edeceğiz. Kararlıyız, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini de tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız" diye konuştu.Yerlikaya, mezun olan öğrencilerin ailelerine de seslenerek, "Bu gurur en çok sizin. Bu yiğitlerimizi vatan, millet ve bayrak aşkıyla yetiştiren, nice zorluklara göğüs gererek büyütüp bu günlere getirenler sizlersiniz. Vatanına, milletine, bayrağına böylesine bağlı evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun" dedi.Eğitimcilere de emekleri dolayısıyla teşekkür eden Bakan Yerlikaya, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarken gazilere de sağlık ve afiyet diledi.Göreve başlayacak polis adaylarına başarı dileyen Yerlikaya, "Ülkemizin dört köşesinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), mezuniyet, mezuniyet töreni
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), mezuniyet, mezuniyet töreni
İçişleri Bakanı Yerlikaya:Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız
İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreni'nde yaptğı konuşmada, şehir eşkıyalarına göz açtırmama hususunda kararlı olduklarını belirterek zehir tacirlerini de tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacaklarını vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız" dedi.
30'uncu Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Mezuniyet Töreni, Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlendi.
Polis adaylarına seslenen Yerlikaya, "Sizler 85 milyonun dilindeki duasınız. Sizler, devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Her biriniz toplumsal yaşamın dirlik, düzen ve güven içinde işlemesi için çalışacaksınız. Daima milletimizin emrinde, onun hizmetinde olacaksınız. Bu kutsal görevinizi ifa ederken, rehberiniz hukuk, referansınız insan hakları olacaktır. Her zaman vicdanınıza kulak vereceksiniz" diye konuştu.
'Türk polisi, her daim görevinin başında'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, genç mezunlardan da çok şey beklediklerini ifade eden Yerlikaya, "Aldığınız eğitimler, edindiğiniz bilgi ve birikimlerle, inşallah emniyet teşkilatımıza çok değerli katkılarda bulunacaksınız" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözünü hatırlatan Yerlikaya, gayelerinin millete hizmet olduğunu vurguladı.
Yerlikaya, şöyle devam etti:
Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi, aziz milletimize yaptığımız hizmetle ölçülecektir. Üstlendiğiniz görevlerin mazlumun, mağdurun sesine ses, suçlunun, zalimin ensesinde nefes olduğunu unutmayın. Kamu düzenine kastedenler, bu milletin huzurunu bozmak isteyenler bilecekler ki onların yaptıklarını yanlarına koymayacak olan kahraman Türk polisi, her daim görevinin başındadır.
Türk Polis Teşkilatını 'Şehitler ocağı', 'Kahramanlar yurdu' olarak niteleyen Yerlikaya, şunları ifade etti:
Bugün gururla izlediğiniz bu yiğitler, Milli Mücadele'de 22 gün 22 gece süren Maraş savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır. İzmir'de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin'in kardeşleridir.
'Milletimiz bir, devletimiz daim olacak'
Bakan Yerlikaya, bin yıldır vatan kılınan Anadolu'da dahili ve harici bedhahların emellerinin hiçbir zaman son bulmadığını belirterek şunları söyledi:
9 yıl önce hendek kazarak huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kasteden bölücü terör örgütü de 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimizin üzerine tanklarla yürüyen, bombalar atan FETÖ ihanet şebekesi de hamdolsun amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti, bütün bu hain teşebbüsleri akamete uğrattı. Biliyoruz ki 85 milyonun yüreği bir vurdukça, milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah.
"İşte bunun en büyük güvencesi bu yiğitlerdir. Bunun en büyük güvencesi, böylesi yiğitleri yetiştiren sizlersiniz" ifadesini kullanan Yerlikaya, şöyle dedi:
Biz, durmayacağız, duraksamayacağız. Terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu bölgemizin esenlik içinde olması için canla başla çalışacağız. Hangi renk bültenle aranırsa aransın, suçluları takibimiz yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da devam edecek ve asla bitmeyecek. Hangi ine girerseniz girin, biliniz ki sizleri tek tek yakalayacağız.
'Tüm suçluları ve suç odaklarını gün ışığına hasret bırakacağız'
'Aman' dileyene kılıç kaldırmayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Ama milletimize ve ana kuzusu yiğitlerimize kim dokunmaya kalkarsa her birinin nefeslerini kesip, adalete teslim edeceğiz. Kararlıyız, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini de tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız" diye konuştu.
Yerlikaya, mezun olan öğrencilerin ailelerine de seslenerek, "Bu gurur en çok sizin. Bu yiğitlerimizi vatan, millet ve bayrak aşkıyla yetiştiren, nice zorluklara göğüs gererek büyütüp bu günlere getirenler sizlersiniz. Vatanına, milletine, bayrağına böylesine bağlı evlatlar yetiştirdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun" dedi.
Eğitimcilere de emekleri dolayısıyla teşekkür eden Bakan Yerlikaya, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anarken gazilere de sağlık ve afiyet diledi.
Göreve başlayacak polis adaylarına başarı dileyen Yerlikaya, "Ülkemizin dört köşesinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.
Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar'ın duasının ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.