https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-bati-nil-virusu-rehberi--virus-nasil-bulasir-belirtileri-nelerdir-1087161324.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü Rehberi': Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü Rehberi': Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, 6 vakanın olduğunu açıkladığı 'Batı Nil Virüsü ile ilgili bir rehber yayınladı. Rehberde Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, Batı Nil Virüsü'ne... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T22:53+0300
2024-08-22T22:53+0300
2024-08-22T22:53+0300
batı nil virüsü
türkiye
sağlık bakanlığı
enfeksiyon
belirti
vaka
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Sağlık Bakanlığı, 'Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu' rehberi hazırladı. Mevsimsel olarak vakaların ortaya çıkabileceği ifade edilen rehberde "Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir" bilgisi verildi.Batı Nil Virüsü nerelerde yaygın?Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülmeye başlanan enfeksiyonun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtilerek, hastalığın Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da yaygın olarak görüldüğü aktarıldı.Batı Nil Virüsü kişiden kişiye bulaşır mı?Rehbere göre hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır. 'Temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmak'"Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler hastalığın bulaşması açısından dikkatli olmalıdır" uyarısının yer aldığı rehberde "Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır" denildi.Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bilgi almak amacıyla ayrıca şu maddeler yer aldı:Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun belirtileri neler?Bakanlığın verdiği bilgiye göre "virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, başağrısı, halsizlik, istahszılık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir.
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batı nil virüsü enfeksiyonunun belirtileri neler, batı nil virüsü kişiden kişiye bulaşır mı, atı nil virüsü, batı nil virüsü, batı nil virüsü belirtileri, batı nil virüsü nedir, batı nil virüsü nasıl bulaşır, batı nil virüsü sivirisinek, batı nil virüsü insandan insana bulaşır mı, türkiyede batı nil virüsü var mı
batı nil virüsü enfeksiyonunun belirtileri neler, batı nil virüsü kişiden kişiye bulaşır mı, atı nil virüsü, batı nil virüsü, batı nil virüsü belirtileri, batı nil virüsü nedir, batı nil virüsü nasıl bulaşır, batı nil virüsü sivirisinek, batı nil virüsü insandan insana bulaşır mı, türkiyede batı nil virüsü var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü Rehberi': Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Sağlık Bakanlığı, 6 vakanın olduğunu açıkladığı 'Batı Nil Virüsü ile ilgili bir rehber yayınladı. Rehberde Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, Batı Nil Virüsü'ne karşı nelere dikkat edilmeli, Batı Nil Virüsü'nün belirtileri nelerdir' gibi soruların yanıtları verildi.
Sağlık Bakanlığı, 'Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu' rehberi hazırladı. Mevsimsel olarak vakaların ortaya çıkabileceği ifade edilen rehberde "Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir" bilgisi verildi.
Batı Nil Virüsü nerelerde yaygın?
Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülmeye başlanan enfeksiyonun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtilerek, hastalığın Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da yaygın olarak görüldüğü aktarıldı.
Batı Nil Virüsü kişiden kişiye bulaşır mı?
Rehbere göre hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır.
'Temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmak'
"Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler hastalığın bulaşması açısından dikkatli olmalıdır" uyarısının yer aldığı rehberde "Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır" denildi.
Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bilgi almak amacıyla ayrıca şu maddeler yer aldı:
Hastalığın görüldüğü ülkelere veya endamik bölgelere seyahet edecekler bakanlığımızın seyahat talimatlarına uyması gerekmektedir.
Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu için riskli ülkeler Seyahat Sağlığı Merkezleri'nden veya 444 77 34 numaralı Seyahat Sağlığı Hattı'ndan ücretsiz öğrenilebilir.
Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun belirtileri neler?
Bakanlığın verdiği bilgiye göre "virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, başağrısı, halsizlik, istahszılık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir.