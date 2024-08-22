https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-bati-nil-virusu-rehberi--virus-nasil-bulasir-belirtileri-nelerdir-1087161324.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü Rehberi': Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü Rehberi': Virüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, 6 vakanın olduğunu açıkladığı 'Batı Nil Virüsü ile ilgili bir rehber yayınladı. Rehberde Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır, Batı Nil Virüsü'ne... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T22:53+0300

2024-08-22T22:53+0300

2024-08-22T22:53+0300

batı nil virüsü

türkiye

sağlık bakanlığı

enfeksiyon

belirti

vaka

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Sağlık Bakanlığı, 'Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu' rehberi hazırladı. Mevsimsel olarak vakaların ortaya çıkabileceği ifade edilen rehberde "Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir" bilgisi verildi.Batı Nil Virüsü nerelerde yaygın?Türkiye'de 2010 yılından itibaren görülmeye başlanan enfeksiyonun, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu belirtilerek, hastalığın Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da yaygın olarak görüldüğü aktarıldı.Batı Nil Virüsü kişiden kişiye bulaşır mı?Rehbere göre hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Virüs insanlara sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır. 'Temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmak'"Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişiler hastalığın bulaşması açısından dikkatli olmalıdır" uyarısının yer aldığı rehberde "Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek sokmalarından korunmaktır" denildi.Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bilgi almak amacıyla ayrıca şu maddeler yer aldı:Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun belirtileri neler?Bakanlığın verdiği bilgiye göre "virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, başağrısı, halsizlik, istahszılık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/saglik-bakanligindan-bati-nil-virusu-aciklamasi-1087158161.html

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